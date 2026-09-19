חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

מחלוקת חריפה מתגלעת בצמרת ההנהגה הסעודית בשאלת אופן התגובה למתקפת הטילים החריגה של המורדים החות'ים על הבירה ריאד. על פי דיווח שפורסם בשבת האחרונה, ההנהגה בריאד חלוקה באשר להמשך המערכה מול החות'ים.

שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחאן, דוחף לכיוון מתון ומעדיף פתרון דיפלומטי מול החות'ים – ואף הסכם של הפסקת אש. לעומתו, שר ההגנה הסעודי, ח'אלד בן סלמאן, אחיו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן, דורש לצאת במהלך צבאי נחרץ. בן סלמאן סבור כי הפסקת אש בעיתוי הנוכחי תהווה "קטסטרופה" עבור הממלכה, ודורש לצאת למתקפה שתחזיר לכוחות הפרו-סעודיים את השטחים האסטרטגיים שאיבדו לאחרונה בקרבות באזור מיצר באב אל-מנדב. נראה כי גם כעבור שבוע וחצי מאז השתלטות החות'ים על המרחב הימי הרגיש, בריאד עדיין מתקשים להגיע להכרעה כיצד לחלץ את עצמם מהמצב. חרף חילוקי הדעות, נראה כי בשטח מתגבשת פעילות. בימים האחרונים שוהה בריאד טארק סאלח, מהמפקדים הבולטים של הכוחות הפרו-סעודיים בתימן, שאנשיו איבדו את רצועת החוף המערבית. על פי הדיווחים, מהשיחות המתקיימות כעת בבירה עולה כי מתבצעות הכנות נרחבות למתקפה משמעותית של הכוחות נגד החות'ים. סעודיה פנתה לישראל תמורת ניצחון בבלי | 17.09.26 פגיעה במתקן אראמכו בריאד העימות הנוכחי החל להסלים לאחר שדובר הזרוע הצבאית של החות'ים, יחיא סריע, טען כי ארגונו סיכל "פעולות נפשעות" של סעודיה במעוז החות'ים בצנעא, אותן השווה לפעולות טרור בסגנון ארגון דאעש. בתגובה לכך, הכניסו החות'ים את הבירה ריאד למעגל האש – לראשונה מאז חידוש הלחימה. כתוצאה מהתקיפה, נצפו להבות ועשן סמיך מיתמרים באזור נמל התעופה הבין-לאומי בריאד, ודווח על פגיעה ישירה במכל של ענקית הנפט הסעודית "אראמכו" הממוקם בסמוך לנמל התעופה.

א-סיסי ומוחמד בן סלמאן השבוע ( צילום: CIC )

דובר צבא סעודיה, הגנרל תורכי אל-מאליכי, עדכן כי מערך ההגנה האווירית הסעודי יירט והשמיד לפנות בוקר טיל בליסטי ששוגר לעבר הבירה. בנוסף, הוא ציין כי סוכלו ניסיונות של החות'ים לפגוע באזרחים ובאתרים אזרחיים גם בערים ביש, טאא'ף, פרסאן וינבוע.

אל-מאליכי גינה בחריפות את ההסלמה, כינה אותה "התנהגות טרוריסטית שיטתית ועוינת המכוונת נגד אזרחים", והבהיר כי לקואליציה הצבאית בראשות סעודיה שמורה הזכות המלאה לפעול כפי שהיא רואה לנכון להסרת האיום והרתעת החות'ים, בהתאם לחוק הבין-לאומי.

גורם סעודי המקורב לבית המלוכה חשף את עומק התסכול בצמרת הממלכה: "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים". לדבריו, היעדר מדיניות אמריקנית תקיפה מאפשר לחות'ים להרחיב את השפעתם באין מפריע. תחושת הזעם בריאד על וושינגטון הולכת ומתעצמת.

מכה

על פי דיווחים, בכירים אמריקניים נועדו בתחילת השבוע עם נציגי המורדים של החות'ים, שהתחייבו לאמריקנים כי הם ימנעו מתקיפת כלי שיט אמריקניים במצר באב אל-מנדב עליו הם השתלטו. הפגישה לא פורסמה בפומבי, אך על פי הדיווחים היא נערכה בשגרירות האמריקנית בעומאן.

בנוסף, ארגון האו"ם מדווח כי יותר ממאה אלף תושבים נעקרו מבתיהם בעקבות גל העימותים האחרון בין המורדים החות'ים לבין הכוחות הנתמכים בידי סעודיה. פליטים המגיעים בסירות צפופות לאפריקה מעבר לים סוף מתארים תנאים קשים מאוד במהלך המסע הימי המפרך.