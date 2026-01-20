בשורה טובה לאלפי העולים לאומן: לאחר שיפוץ ממושך רווי אתגרים ומניעות, נפתח המקווה המיתולוגי והיחיד הסמוך לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב | כפי שהבטיח הרב ישראל מאיר גבאי, הכניסה למקווה ללא כל תשלום (חסידים)
לאחר הטרגדיה הקשה באומן שבאוקראינה, שם נפטר סמוך לכניסת השבת האברך הצעיר הרה"ח ר' נחמן ברגר ז"ל, מחשובי חסידי ברסלב, ארונו עושה כעת את דרכו ארצה | אמש, תחת קור עז, התאספו מתפללים רבים מתושבי העיר אומן והאורחים השוהים בעיר בחצר הציון הקדוש כדי לחלוק לו כבוד אחרון (חרדים)
בהלה בגבול מולדובה אוקראינה: בעקבות הפצצה רוסית בדרום מערב המדינה, נסגר מעבר הגבול המרכזי שדרכו זורמים אלפי חסידי ברסלב לקראת שבת חנוכה • רבה של אומן בהודעה דחופה: "מדובר בפיקוח נפש, סעו רק דרך מעבר מוגילוב" • כל הפרטים (חרדים)
לקראת ימי החנוכה הקרבים ובאים, פרסם רב אומן מכתב מיוחד שבו הוא קורא לציבור לא להביא ילדים וקשישים לחנוכה בשל מזג אוויר קיצוני והפסקות חשמל | הרב מוסיף מתוך אחריות ציבורית הנחיות חשובות לחסידים העושים את דרכם לאומן בשיא החורף | המכתב המלא (חרדים)
פחות משתי יממות לפני ראש השנה, נמל התעופה בן-גוריון חווה עומס יוצא דופן כתוצאה מהמוני מתפללים בדרכם לאומן. תורים ארוכים בדלפקי היציאה גרמו לכאוס ולאנדרמוסיה, ואילצו את כוחות הביטחון של השדה להתערב ולהסדיר מחדש את תהליכי הבידוק והמעבר. עדי ראייה מתארים רגעים של חוסר אונים ותסכול עקב הדוחק והצפיפות באולמות הטרמינל |תיעוד (חרדים)
יממה לפני ראש השנה - בזמן שרבבות עושים דרכם לאומן, לשהות סמוך ונראה לציון הקדוש של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, חושפים אנו כאן ב'בבלי' סיפור מרתק על אדמו"ר משנות קדם, שטען כי יודע את מקום קבורתו האמיתי הרה"ק רבי נחמן מברסלב, אך בחר לשמור את הסוד עמו עד יומו האחרון (חסידים)
רגע לפני טיסת החסידים לאומן, הוגשה תלונה ליועמ"שית על ההחלטה לבטל את העוצר הלילי, בטיסות לעבר קברו של רבי נחמן מברסלב | "טיסת חרדים לאומן, חורג ממטרות ההסדר ומעלה חשש לשימוש בסמכות לצרכים זרים" | בלשכת שרת התחבורה הגיבו: "זוהי החלטה שהתקבלה כדין ובהתאם לסמכותה" (חרדים)
שבוע לפני ראש השנה וחגי תשרי, ברשות שדות התעופה נערכים לתנועת נוסעים עצומה בתקופת החגים, עם כ־2.3 מיליון נוסעים שצפויים לעבור במתקניה במהלך החגים | אלו הם הימים שיהיו עמוסים ביותר, ואלו היעדים הבולטים בתקופת החגים | וגם, המלצות רש"ת לפני הטיסה | כל הפרטים (תעופה)
שיתוף פעולה חדש בין ישראל לאוקראינה מבטיח ביטחון מלא לעשרות אלפי העולים לאומן בראש השנה |ביוזמת השר בן גביר, עשרות שוטרים, פראמדיקים ומתנדבים יפעלו בשטח ובגבולות, כולל אנשי המגזר החרדי | ההיערכות כוללת מערך רפואי וביטחוני ייחודי ותיאום מלא בין כל הגורמים המעורבים (חרדים)
רגע לפני טיסת החסידים לאומן, נציג צה"ל הודיע כי בכוונת צה"ל להגביר את מאמצי האכיפה נגד חייבי גיוס בנתב"ג | במקביל, בוועדת החוץ והביטחון המשיכו החכ"ים לדון בחוק הגיוס המתגבש, בראשות יו"ר הוועדה החדש (פוליטי)
רגע לפני ראש השנה, בישראל מאשימים את ממשלת מולדובה בהכשלת המתווה לנסיעת האלפים לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן | לטענת הצוות הישראלי, בממשל המולדובי "עשו הכול כדי שלא להכשיר את ההסכם שהתגבש" | מחר צפויה להתקיים פגישה מכרעת בשאלה האם רומניה היא הדרך בה יעברו אלפי הישראלים, בדרכם לציון הקדוש באומן שבאוקראינה (חרדים, בעולם)