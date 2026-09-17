בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים המתאימים לאווירת התקופה, משיקים הזמרים מני שטרייכר ומוישי מנדלסון את הסינגל החמישי בסדרת 'ימים נוראים' שלהם. הפעם בחרו השניים ללחן קלאסי ומוכר: 'עבדיך', מיצירותיו של משה גולדמן.

הסינגל החדש משלב את הלחן הקלאסי עם עיבוד מוזיקלי עכשווי, כשהעיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי מוישי ושרוליק מנדלסון. השניים הקפידו להעניק ללחן המוכר פרשנות חדשה, תוך שמירה על העומק הרוחני של המקור. השילוב בין קולותיהם של שטרייכר ומנדלסון יצר ביצוע מרגש המחבר בין המסורת לבין צלילים עכשוויים. בחירת השיר והעיתוי להשקתו אינם מקריים - הימים שבין ראש השנה ליום הכיפור מהווים רקע רוחני מתאים למסר העמוק של היצירה, והסינגל מצטרף לסדרה שמציעה לקהל חוויה מוזיקלית ייחודית המתאימה לאווירת ימי הרחמים.

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הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים. אברימי לונגר ומוישי מנדלסון שיתפו פעולה בפרויקט מיוחד, מוטי שטיינמץ השיק פרויקט מיוחד על סיפור ממחנה מידנק, שרוליק כהן הגיש ביצוע חסידי לטענת הסנגוריה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ואורי גרינוולד ואלחנן ענבל חברו לדואט על התורה הקדושה.

הפרויקט משקף את המחויבות של שטרייכר ומנדלסון להעביר את המסרים הרוחניים של התקופה דרך מוזיקה איכותית ומרגשת, כשהסדרה כולה מציעה חוויה מוזיקלית ייחודית המתאימה לימי הרחמים.

הלחן המקורי של משה גולדמן זכה לאורך השנים למעמד של קלאסיקה בעולם המוזיקה היהודית. הביצוע החדש של שטרייכר ומנדלסון מעניק לו פרשנות רעננה, תוך שמירה על האותנטיות והעומק הרוחני שאפיינו את המקור.