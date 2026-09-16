חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

בשמחה רבה ובהתרגשות של קדושה נערך מעמד חנוכת הבית לבית המדרש החדש של חסידי נדבורנה בירושלים, בהשתתפות קהל רב של חסידים ומעריצים.

האדמו"ר מנדבורנה שליט"א הגיע למקום, ועסקני הקהילה הציגו בפניו את היכל בית המדרש שנבנה בפאר ובהדר כראוי למקום תורה ותפילה. המבנה החדש נועד לשמש מרכז רוחני לקהילת החסידים בעיר. האדמו"ר שליט"א ניגש לקבוע מזוזה בפתח היכל בית המדרש, וכיבד את בנו הגדול, הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, לקבוע מזוזה בחדר נוסף במקום. קביעת המזוזות נעשתה בליווי שירי התעוררות ובאווירה של התרוממות רוח. לאחר קביעת המזוזות התקיימה תפילת ערבית ראשונה בבית המדרש החדש, בהשתתפות קהל רב. האדמו"ר שליט"א ערך לאחר מכן טיש לחיים, שבו נשמעו שירי התעוררות ודבקות בנוסח הימים הנוראים, והוא נשא דברי קודש על גודל מעלת בית המדרש ועל זכותו של הקובע מקום לתפילתו. שני האדמו"רים נפגשו ברחוב והתברכו חיים כהן | 09:58 האדמו"רים הגיסים נועדו בירושלים חיים כהן | 16:09 בסיום דברי הקודש פצחו הנוכחים בשירי שמחה, והאדמו"ר שליט"א קם לרקוד ריקוד של שמחה עם החסידים. לקראת סיום המעמד עברו קהל החסידים להתברך מברכת קדשו של האדמו"ר שליט"א.

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים ( צילום: דוד ארזני )