בשמחה רבה ובהתרגשות של קדושה נערך מעמד חנוכת הבית לבית המדרש החדש של חסידי נדבורנה בירושלים, בהשתתפות קהל רב של חסידים ומעריצים.
האדמו"ר מנדבורנה שליט"א הגיע למקום, ועסקני הקהילה הציגו בפניו את היכל בית המדרש שנבנה בפאר ובהדר כראוי למקום תורה ותפילה. המבנה החדש נועד לשמש מרכז רוחני לקהילת החסידים בעיר.
האדמו"ר שליט"א ניגש לקבוע מזוזה בפתח היכל בית המדרש, וכיבד את בנו הגדול, הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, לקבוע מזוזה בחדר נוסף במקום. קביעת המזוזות נעשתה בליווי שירי התעוררות ובאווירה של התרוממות רוח.
לאחר קביעת המזוזות התקיימה תפילת ערבית ראשונה בבית המדרש החדש, בהשתתפות קהל רב. האדמו"ר שליט"א ערך לאחר מכן טיש לחיים, שבו נשמעו שירי התעוררות ודבקות בנוסח הימים הנוראים, והוא נשא דברי קודש על גודל מעלת בית המדרש ועל זכותו של הקובע מקום לתפילתו.
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