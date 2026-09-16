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חסידי נדבורנה חנכו בית מדרש בירושלים בנוכחות האדמו"ר

מעמד מרגש בירושלים: האדמו"ר מנדבורנה הגיע לחנוכת בית המדרש החדש, קבע מזוזות, ערך תפילת ערבית ראשונה ברוב עם, ולאחר דברי קודש פצח בריקוד של שמחה

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )

בשמחה רבה ובהתרגשות של קדושה נערך מעמד חנוכת הבית לבית המדרש החדש של חסידי נדבורנה ב, בהשתתפות קהל רב של חסידים ומעריצים.

האדמו"ר מנדבורנה שליט"א הגיע למקום, ועסקני הקהילה הציגו בפניו את היכל בית המדרש שנבנה בפאר ובהדר כראוי למקום תורה ותפילה. המבנה החדש נועד לשמש מרכז רוחני לקהילת החסידים בעיר.

האדמו"ר שליט"א ניגש לקבוע מזוזה בפתח היכל בית המדרש, וכיבד את בנו הגדול, הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, לקבוע מזוזה בחדר נוסף במקום. קביעת המזוזות נעשתה בליווי שירי התעוררות ובאווירה של התרוממות רוח.

לאחר קביעת המזוזות התקיימה תפילת ערבית ראשונה בבית המדרש החדש, בהשתתפות קהל רב. האדמו"ר שליט"א ערך לאחר מכן טיש לחיים, שבו נשמעו שירי התעוררות ודבקות בנוסח הימים הנוראים, והוא נשא דברי קודש על גודל מעלת בית המדרש ועל זכותו של הקובע מקום לתפילתו.

בסיום דברי הקודש פצחו הנוכחים בשירי שמחה, והאדמו"ר שליט"א קם לרקוד ריקוד של שמחה עם החסידים. לקראת סיום המעמד עברו קהל החסידים להתברך מברכת קדשו של האדמו"ר שליט"א.

חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית המדרש החדש לחסידי נדבורנה בירושלים (צילום: דוד ארזני )
האדמו"ר מנדבורנהירושליםבבליחנוכת בית מדרשחסידות נדבורנה

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