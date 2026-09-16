צעיר טוען: שילמו לי כסף להפריז בנתונים בסרט נז"א

משרד החקירות קואנטין פרסם ריאיון עם צעיר שטוען כי היה בין המקורות שעמדו מאחורי הסרט התיעודי "נז"א" (נזק אגבי), ובו הוא מטיח האשמות חמורות כלפי יוצרי הסרט. לטענתו, הנתונים שהוצגו בסרט הוקצנו באופן מלאכותי בתמורה לתשלום כספי. כך דווח באתר 'וואלה'.
"כן, אני השתתפתי בסרט הזה לצערי ופשוט עשו אליי כל כך הרבה מניפולציות", אמר הצעיר בריאיון שניהל עמו החוקר הפרטי שמוליק ממן. הוא התייחס לממדי הפגיעה הנטענים והוסיף: "אני יכול להגיד לך שמספרים של נזק אגבי 400 ו-500 לא קיימים. אבל כשמציעים לך עשרה שקלים על כל בן אדם נוסף שאתה אומר: תגיד 400, תקבל 4,000, תגיד 500, תקבל 5,000".
לדבריו, האפשרות לקבל מזומן הביאה אנשים להציג נתונים מנופחים ושקריים. "אז אנשים מתחילים להפריז, רואים את הכסף ומזומן מול העיניים מה לעשות", מסר. הצעיר טען כי המציאות הצבאית שונה לחלוטין מהמוצג בסרט: "אני יכול להגיד לך שבצבא זה לא היה אף פעם. אני חושב שהכי גרוע היה 90 נזק אגבי וזה גם שחיסלו את מוחמד דף. ובערך 50% מהאנשים מהנזק האגבי היו מחבלי חמאס".
המרואיין מתח ביקורת חריפה על אופן איסוף הנתונים בסרט: "אף אחד לא יוצר קשר עם משרד הבריאות מהצד הפלסטיני ושואל אותם אם היה חיסול שהגבה הנזק אגבי של 500? עזוב 500, 100 לא היה".
כאשר נשאל האם הוא מביט אחורה בחרטה, השיב הצעיר בחריפות: "להגיד בדיעבד שטעיתי מאוד כן. אני רוצה לומר לכל הבמאים, אנשי השמאל הקיצוני - מה שמעניין את יוצרי הסרט זה כסף וכסף בלבד. הם מוכרים את המדינה שלהם בעבור כסף בכדי שיהיה להם אידיאולוגיה אנטי ישראלית".
יצוין כי החוקר הפרטי שמוליק ממן מסר בתגובה שלא הייתה בידיו היכולת או הרצון לאמת את הפרטים, והוא שימש אך ורק כפלטפורמה להשמעת הדברים תוך שמירה על חיסיון פרטיו של הצעיר. עד כה לא סיפקו המרואיין או משרד החקירות שום הוכחה ממשית לכך שהוא אכן נמנה עם משתתפי הסרט או קיבל תשלום כלשהו עבור מתן עדות.
הפרשה מתנהלת ברקע דברים חריפים שנשמעו מצד הרמטכ"ל ודובר צה"ל. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה לבחון פעולות משפטיות נגד יוצרי הסרט "נז"א" שזכה בפרס בפסטיבל וונציה. בהתייעצות שקיים עמד זמיר על כך שמדובר בניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל.
"על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת", מסר הרמטכ"ל. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו".
במקביל, גורמים בצה"ל פנו לשב"כ בבקשה שיסייע בחקירה בעניין הסרט. בצה"ל מודאגים במיוחד מהאפשרות שבמהלך הפקת הסרט נעשה שימוש במידע מסווג או במידע שאסור בפרסום. במסגרת הבדיקה נבחנת גם זהותם של המרואיינים והאם חלקם עדיין משרתים בצה"ל או במילואים.
מוקד תשומת הלב הוא יחידה 8200, בין היתר בשל קשריה הענפים עם גופי מודיעין וגורמים בינלאומיים והחשש מפגיעה בפעילותה ובאנשיה. גורמים בצבא ציינו כי אם יתברר שמשרתים פעילים היו מעורבים בהעברת מידע אסור, תיבחן האפשרות לנקוט נגדם צעדים.
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