דאגה עמוקה בקרב רבני תל אביב והציבור החרדי בעיר: הגאון רבי מרדכי אויערבאך, זקן רבני העיר ובנו של מרן הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל, מאושפז זה כשבוע במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. הרב, המשמש כרבה של קהילת 'אביר יעקב' בעיר, אושפז בעקבות סיבוך רפואי של דלקת ריאות חריפה.

מצבו הרפואי של הרב והצורך בהשגחה רפואית צמודה הביאו לכך שהוא נאלץ לעבור את ימי ראש השנה כולם בתוך כותלי בית החולים, תחת טיפול רפואי מתמיד.

הציבור הרחב נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה של הגאון רבי מרדכי בן חיה רבקה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.