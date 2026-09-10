בית המשפט לשלום בפתח תקווה הורה היום (יום חמישי) על הארכת מעצרו של החשוד בחטיפת הילד יהלי סופר בן העשר בפעם הרביעית ברציפות, לבקשת המשטרה המנהלת את החקירה.

במהלך הדיון התיר השופט אורן בועז את פרסום שמו של החשוד, דר רחוב בן 19 מירושלים, אולם במקביל ניתן צו עיכוב ביצוע לבקשת ההגנה כדי לאפשר ערעור לבית המשפט המחוזי.

בהחלטתו ציין השופט כי החשד המרכזי בעבירת החטיפה נותר בעינו ואף נמצא ברף גבוה, כאשר התשתית הראייתית נגד הצעיר הלכה והתחזקה במהלך ימי החקירה האחרונים.

נציג המשטרה שניהל את הדיון גילה כי הילד יהלי מסר השבוע לחוקרים פרטים חדשים שלא עלו בעדותו הראשונית, וכי גרסה מעודכנת זו מחזקת באופן משמעותי את החשדות כלפי העצור.

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לפי דברי נציג המשטרה, בשלב מסוים במהלך האירוע הוביל החשוד את הילד אל תוך מקלט סגור, וממנו הצליח הילד לברוח בעוד החשוד רץ אחריו. כך דווח ב-Ynet.

הדרמה הסתיימה כאשר אזרח ערני זיהה את הילד המשוטט ברחובות בני ברק והזעיק את כוחות המשטרה שהגיעו למקום. החשוד טען בחקירתו כי פגש במקרה בילד שהלך לאיבוד ברחוב, וכי כל כוונתו הייתה רק לסייע לו לשוב לביתו.

מעבר לתיק החטיפה המרכזי שהסעיר את הציבור לפני כשבועיים, עדכן נציג המשטרה כי מאז פרסום הפרשה הגיעו לתחנות המשטרה תלונות נוספות מצד הורים לילדים שזיהו את החשוד כמי שפגע בילדיהם בעבר. מהחקירה עולה חשד לשני מקרים נוספים הכוללים הטרדה, איומים ואף החזקת סכין.

בין היתר, הוצג אירוע שהתרחש לפני חודשים אחדים בחדרה, ובו עלה חשד שהחשוד איתר את מקום מגוריהן של שתי קטינות, המתין להן מחוץ לביתן וגרם להן לחשוש לצאת ממנו. המשטרה טענה בפני בית המשפט כי אף שאין חפיפה ישירה בין האירועים, צבר התיקים החדש מצביע על דפוס התנהגות עקבי ומלמד על מסוכנות רבה לציבור.

השופט דחק במשטרה להשלים את כל פעולות החקירה הנדרשות ולהגיש כתב אישום בהקדם ככל שהתשתית הראייתית מצדיקה זאת.