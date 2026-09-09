פחות מחודש לניסוי הגדול בעולם הישיבות, שנערך בישיבת 'חברון', התלמידים גילוי באקראי פרצה בחומת ההגה של המכשיר הכשר, החדיש והיקר בשוק - מכשיר הפיג. הפרצה נחשפה בעת שרה"י הגאון רבי יוסף חברוני שהה בחו"ל, וכעת עם חזרתו לישיבה הוא נדרש להכריע על צורת הטיפול בנושא.

תלמידי הישיבה אינם חוששים ממהלך חד צדדי לפיו רה"י יפרע את הצ'קים שהפקידו התלמידים בעת קבלת המכשיר שחולק חינם לבחורים, בשל העובדה שלא נעשתה פעולה זדונית ומכוונת.

כל הפרטים על המיני דרמה שמתחוללת בישיבת חברון, על אופי הפרצה וכיצד היא נחשפה - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה.

דידן נצח

מערכת החינוך בישראל חווה רעידת אדמה של ממש עם חשיפת נתוני הציונים במערכת החינוך, אבל בתוך הנתונים המדממים והצניחה החופשית שחווה הציבור הרחב בטבלאות הבינלאומיות – מתחולל מתחת לרדאר מהפך חסר תקדים שטרף את כל הקלפים והשאיר את אנשי האקדמיה פעורי פה.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים והנתונים שמוכיחים פעם אחר פעם - דרך התורה היא הדרך היחידה לחינוך ילדי וילדות ישראל.

חולדות וזבל

רחובות צפופים טובעים באשפה מתמשכת, מזיקים שמשתוללים בין הבתים, ותושבים שזועקים לעזרה ונענים בשתיקה רועמת. מתחת לכותרות על משברים פיננסיים ומאבקים פוליטיים בלשכות ההנהגה, העיר בני ברק בהנהלת חנוך זייברט קורסת תחת משבר תברואתי חריף שחושף פערים עמוקים בניהול המוניציפלי.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים על התחקיר שמותיר בסימן שאלה גדול את סוגיית מינויו של ראש המחלקה המוניציפלית ב'דגל התורה' מנחם שפירא לראשות העיר, לאחר שוויתר על מינוי לכנסת הבאה...

תם עידן בקול תורה

הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה מביאים איתם דרמה שמסחררת את לבבות התלמידים והבוגרים בישיבת קול תורה. הגאון רבי ישעיהו רוטנברג – רב בית הכנסת הגר"א בבית וגן ומי ששימש כחזן המיתולוגי בתפילות מוסף של שני ימי ראש השנה במשך עשרות שנים – הודיע כי אין לו עוד את הכוחות להמשיך בתפקידו תחת העומס הפיזי והרוחני העצום. בכך נחתם פרק מפואר בתולדות התפילה בישיבה.

מי יחליף אותו וכיצד הוא נערך לתפקיד הרוחני הכביר? צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים והפיקנטריה.

הפולמוס העתיק מתעורר לתחיה

בשעה שרוב בתי הכנסת בארץ יוותרו השנה על תקיעת שופר ביום הראשון של ראש השנה שחל בשבת, מניין מיוחד בעיר העתיקה בהובלת הרב ישראל אריאל מתכוון לחדש את המסורת המרעישה ולהיערך לתקיעות למרות האיסור ההלכתי. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.