אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ומגדולי מזכי הרבים, הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', תקע עם סיום תפילת הנעילה בשופר גדול בהיכל בית מדרשו בבני ברק לאחר עבודת היום | בתפילות נכחו מאות מתלמידיו ובני קהילתו, שגדשו את ההיכל במהלך כל היום וחתמו את ימי הרחמים והסליחות ברגש עילאי (חרדים)
שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, שיגר היום ברכה מיוחדת לעם היהודי בארץ ובתפוצות לקראת השנה החדשה | האקבי כתב: "היום אנו מציינים את חג ראש השנה, אנו יודעים שזו הייתה תקופה קשה עבור העם היהודי, אך אנו מתפללים שהשנה החדשה תביא ברכות מחודשות ותחיית תקווה" | לסיום, ניסה האקבי אפילו לתקוע בשופר | צפו (מדיני)
ערב ראש השנה, סקירה מיוחדת על ששת השופרות ששימשו את מרן האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לאורך השנים - וחלקם הגיעו מדורות הוד קדומים | איך הועברו לידיו, מתי השתמשו בהם לאורך הדורות והיכן הם שמורים כיום? (מגזין בבלי)
הפוסק הגאון רבי בנימין חותה בשיעור מיוחד על כל הלכות תקיעת שופר - עם הדגמה מעשית על מספר הקולות ושיעורן | בנוסף, הרב מסכם את הלכות ההכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני | צפו בשיעור המלא שנמסר בכולל "חזון עובדיה" במושב בן זכאי (יהדות)
צפו בתיעוד מתפילת ראש חודש אלול בהיכלו של האדמו"ר מצאנז, במעון קודשו במרכז הקרייה בנתניה | במראות הוד נצפה האדמו"ר יורד לפני התיבה לתפילת הלל, ובהמשך בעליה לתורה ותקיעת השופר בסיום התפילה המסמנת את יריית פתיחת ימי הרחמים והרצון| א. אייזנבאך הצטופף עם פרחי החסידים, ומעניק הצצה מרהיבה אל תוך הקודש פנימה, וחושף את רגעי הדבקות וההתעלות (חסידים)
בפרשת
השבוע,
בהעלותך,
אנו עוסקים במצוות
התקיעה בחצוצרות בשעת מלחמה |
האם התקיעה היא רק בשעה
שהצורר קם עלינו, או שמא על כל צרה וצרה? ומה ההבדל בין מנהג
האשכנזים לספרדים שכבר הוזכר בדרשת הרמב"ן
(יהדות,
פרשת השבוע)