משתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!

אתם רואים אותם בכל פינת רחוב. כשהסירנה שלהם נשמעת ברקע הלב שלכם מחסיר פעימה. אבל הידיעה שהם נמצאים תמיד בכל מקום בכל עיר, בכל ישוב בכל שכונה. הידיעה הזאת מרגיעה אתכם.

אתם יודעים שאם חלילה קורה משהו, המתנדבים של 'איחוד הצלה' יהיו הראשונים להגיע לזירה. הראשונים שיצילו חיים. הראשונים להרגיע שמדובר בילד קטן שנפצע ומייבב. הראשונים לקחת שליטה על אירועים מורכבים ואסונות גדולים ר"ל.

מאחורי האופנוענים מאחורי המתנדבים מאחורי האמבולנסים, עומד ארגון ההצלה הגדול בעולם, "איחוד הצלה". ארגון שכבר כשני עשורים הוא חלק בלתי נפרד מהנוף של ישראל.

אתם רוצים להיות חלק מהארגון הזה. אתם רוצים להיות שותפים בעשייה המדהימה הזאת. שותפים שיש להם מניות בהצלת חיים. שותפים בכל דופק שחזר לאדם בזכות המהירות של מתנדבי 'איחוד הצלה'. שותפים לתחושת הביטחון של האזרחים בישראל, שיש להם ארגון הצלה מהיר שיודע לתת מענה לכל צרה שלא תבוא.

פשוט נכנסים לדף ההגרלה השנתית ונוטלים חלק >>

זו השנה ה-12 ברציפות, כשמידי שנה הפכתם כל פעם לשותפים. כיאה לשותפים מכובדים, אתם דואגים למתנדבים. ואנחנו ב'איחוד הצלה' דואגים לפנק אתכם. כל פעם אנחנו מפתיעים אתכם מחדש, וגם הפעם אתם יכולים להיות רגועים. 3 שנים של רוגע כלכלי. תחשבו על זה שוב. 3 שנים שאתם לא צריכים לדאוג. 3 שנים שאתם הולכים לחיות כמו מלכים. משכורת מכובדת של 12,500 שקל נכנסת כל חודש נכנסת ישירות לחשבון הבנק שלכם. רכב חדש ומפואר. ואי אפשר בלי דירה נאה, אז אנחנו גם נדאג לכם למטבח חדש, ריצוף לבית, חדרי אמבטיה ושירותים.

וכמובן גם הגרלת ה"אקסטרה" חוזרת ובגדול.

על כל כרטיס או חבילת כרטיסים תינתן האפשרות להצטרף גם ל"וואו אקסטרה".

במידה והמשתתף שעלה בגורל כזוכה בפרס הגדול, הצטרף למסלול האקסטרה, הוא יקבל בנוסף ל-3 שנים של רוגע כלכלי גם מענק נוסף בסך 120,000 שקלים מיידית לחשבון.

בקיצור תתחילו לחלום על החיים של בני מלכים לשלוש שנים - רק כנסו >>

אז מהרו והבטיחו את מקומכם בהגרלה שיכולה לתת לכם שקט כלכלי לשלוש שנים, ויש עוד עשרות פרסים נוספים לרוכשים חבילות כרטיסים.