מעמד חגיגי נערך היום בלשכת הגאון הרב יגאל כהן, במסגרתו הוכרז על הקמת בד"ץ "יגל ליבי" – מערך פיקוח חדש שיעניק השגחה מהודרת על מוצרי סת"ם, ארבעת המינים ומצוות נוספות.

במעמד נכחו גדולי תורה ורבנים בכירים, לצד אישי ונציגי ציבור. ביניהם הגאון הרב שלמה מחפוד, ראש בד"ץ "יורה דעה" וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הרב אליעזר ברוד, חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון הרב יוסף משדי, רב שכונת פרדס כץ, והגאון הרב נריה ברבי, ראש בית ההוראה הספרדי בבני ברק.

הרב יגאל כהן נשא דברים והסביר את השליחות המיוחדת העומדת בבסיס יוזמת הבד"ץ, תוך הדגשת הצורך להרחיב את המודעות לכשרות והידור גם בתחום מוצרי הקדושה.

בדבריו ציין הרב כי בעוד שבתחום המזון קיימת מודעות רבה לחשיבות הכשרות והפיקוח, הרי שבכל הנוגע לתפילין, מזוזות וספרי תורה – רבים רוכשים מבלי לברר מי עומד מאחורי הכתיבה, מהי רמת ההידור, והאם המוצר עבר בקרה ופיקוח נאותים.

במהלך המעמד הוכרז על מינויו של הרב שמעון מאמו, ממקורביו של הרב יגאל, לתפקיד מנכ"ל בד"ץ "יגל ליבי".

הרב מאמו הודה להרב יגאל כהן על האמון שהוא מפקיד בידיו, והביע את תחושת הזכות והאחריות הכרוכות בתפקיד זה – שליחות ציבורית חשובה להעניק לציבור מענה מהודר, אמין ומפוקח במוצרי הקדושה.