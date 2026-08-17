מעמד חגיגי התקיים אמש בהוד השרון, בו הוכתר הגאון הרב ארז אלחרר שליט"א לכהן כרבה הראשי של העיר. מאות תושבים, רבנים ואישי ציבור השתתפו באירוע המרומם, שעמד בסימן כבוד התורה ואחדות.

במהלך הטקס הוענקו לרב שליט"א תשמישי הכבוד הרבניים, המסמלים את כניסתו לתפקיד הרבנות ואת האחריות להנהגת הציבור. את המעמד כיבדו בנוכחותם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א והרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר שליט"א, לצד רבנים ומנהיגים נוספים.

הראשון לציון שליט"א נשא דברי ברכה ועודד את הרב החדש, תוך הדגשת גודל השליחות המוטלת עליו: "רב עיר נדרש להיות כתובת לכל יהודי, לכל קהילה ולכל ציבור. תפקידו להאיר פנים, לקרב לבבות ולהשיב תשובות תורניות והלכתיות מתוך אהבת ישראל. חז"ל הורונו: 'הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' – וזו דרכו הראויה של רב בישראל.

תפקיד רב העיר חורג מפסיקת הלכה גרידא. הוא נדרש להיות מנהיג רוחני המקשיב לצרכי הציבור, לחזק את שירותי הדת, להרבות שלום ואחדות ולהשמיע את קול התורה בנועם ובמאור פנים. זוהי שליחות נעלה להמשיך ולהרבות תורה, קדושה ואחדות בכל רחבי הארץ. הרב ארז אלחרר שליט"א הוא מבוגרי בית המדרש 'יחווה דעת', שגדל על ברכי התורה וההלכה וקיבל את יסודות ההנהגה התורנית. אני מכיר את מעלותיו ואת השקעתו בתורה, ובטוח אני כי יעמוד בשליחותו באמונה, מתוך אהבת התורה, אהבת ישראל ומאור פנים, ויהיה רבם של כלל תושבי הוד השרון".

הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר שליט"א עמד על מהות תפקידו של רב בישראל: "מעבר לכך שהרב הוא מנהיג העדה בתורה ובחכמה, תפקידו להאיר לכל יהודי. שאלו פעם את האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש זצ"ל מה תפקידו של יהודי, והוא אמר שיהודי הוא כמו 'פנסאי' – שבסמטאות החשוכות של פעם היה מדליק אור עבור כולם. הרב ארז שליט"א, הנכנס כעת לכהן פאר כרב העיר הוד השרון, הוא דוגמה מצוינת לרב שכל מהותו היא להאיר ולהפיץ תורה, אור ואהבה. אין לי ספק שהוא יצליח בשליחות הגדולה שנטל על עצמו להרבות כבוד שמים ולהאהיב את שם השם על הבריות".

יו"ר המועצה הדתית, מר אופיר טואיל, בירך על המינוי והדגיש כי הכתרת הרב אלחרר שליט"א מהווה קומה נוספת בהתפתחות המועצה הדתית בהוד השרון. הוא הביע הערכה לשיתוף הפעולה עם עיריית הוד השרון ובראשה ראש העיר מר אמיר כוכבי, ועם חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הדת מר חיים שאבי, והבטיח להמשיך ולפעול להנגשת שירותי הדת לכלל התושבים.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הראשון לציון שליט"א עטה על כתפי הרב הנבחר את הטלית החדשה וחבש את הכובע הרבני לראשו, לצד חתימה חגיגית על כתב ההכתרה.

הרב ארז אלחרר שליט"א חתם את הערב בדברים שבהם הדגיש את חזונו לקירוב לבבות, שלום ואחדות בין כלל חלקי העיר. כמתנה מיוחדה לרגל המעמד, חולק למשתתפים ספרו החדש של הרב שליט"א, "ארזי הלבנון", שיצא לאור במיוחד לכבוד ההכתרה.