הגאון רבי יעקב חיים סופר, ראש ישיבת כף החיים, יצא לימי מנוחה בעיר עכו שבצפון. עם הגיעו לעיר הגיע לקבל את פניו רבה הראשי של עכו, הגאון רבי יוסף ישר, אשר התכופף ונישק את ידו של ראש הישיבה. הגרי"ח סופר מיד מחה בו בענוותנות והשיב: "אני אמור לנשק לא הרב".

במהלך שהותו בעיר הצפונית התקיימו מספר פגישות חשובות. הגרי"ח סופר נפגש עם בנש"ק האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, אשר שהה אף הוא במקום במהלך השבת. כמו כן פגש במקום את ראש מוסדות שובו בנים, הגאון רבי שלום ארוש, אשר שוחח עמו בשמחה ובהתרגשות דקות ארוכות.

במהלך השבת מסר הגרי"ח סופר מספר שיעורי תורה לבקשת תושבי המקום. הקהל האזין לדבריו והיה מרותק לדבר ה' זו הלכה. במקום שהה גם הגאון רבי עובדיה יוסף, ראש ישיבת אוהל יוסף, אשר שוחח ארוכות בדברי תורה עם הגרי"ח סופר ואף ביקש את ברכתו עבור בניו.