בליל שישי האחרון ציינו המוני בית ישראל את יומא דהילולא קדישא של הרה"ק רבי יעקב אבוחצירא זיע"א, בעל ה"אביר יעקב" הטמון בעיר דמנהור שבמצרים | נכדו, האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, ערך סעודת הילולא מרוממת במעונו בנתיבות. בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור, חברי כנסת ושרים | צפו בתיעוד (חרדים)
השבוע התקיימה שמחת נישואי נכד האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, בן לבנו הגה"צ רבי משה אבוחצירא רו"מ "תפארת בבא סאלי", חתן האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, רב העיר רמלה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור מכובדים | צפו בגלריה של הצלם ש.פ.ה (חרדים)