במעמד מרגש שהתקיים השבוע (שלישי) בבאר שבע, במלאת שנתיים לפטירתו של המרא דאתרא הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, העניק האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא ברכה מיוחדת ליו"ר ש"ס אריה דרעי על פועלו להסדרת מעמדם של בני הישיבות.

"אני יודע שהוא מוטרד מאוד בגלל העניין של הגיוס ורדיפת בני הישיבות", אמר האדמו"ר בדברים שנשא במעמד האזכרה. "יש כאלה שמדברים הרבה ולא עושים כלום. והוא נושא עליו את העול. בעזרת ה', זכות מורי אבי הקדוש עליו השלום, תעמוד לו שהוא ינצח את כולם, הקב"ה יהיה בעזרו, והוא יביא את הפטור לכל מי שיושב ולומד תורה".

האדמו"ר הוסיף והעניק לדרעי שבחים וברכות: "איש המעש הגדול. האיש שעשה רבות, שהקים את דגלם של הספרדים, והרים את קרן יהדות ספרד. הלא הוא רבי אריה דרעי. הקב"ה יתן לו כוח ובריאות, ויאריך ימיו ושנותיו בנעימים. שימשיך להנהיג את עם ישראל".

במעמד האזכרה השתתפו גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא, בנו ממשיך דרכו של הרב המנוח הגאון רבי אברהם דרעי, רבה של מודיעין הגאון רבי אברהם אלחרר, הגאון רבי אברהם מאמאן רב שכונת הדרום, הגאון רבי יצחק חיים בצרי רב הקרייה החרדית וראש מתיבתא 'בית יוסף', האדמו"ר רבי שלמה אמסלם ראש מתיבתא 'בני שלמה', ראש העיר באר שבע רוביק דנילוביץ, סגנו אושרי אביכזר, ויו"ר המועצה הדתית עופר כראדי.