בסוף השבוע התקיימה שמחת הבר מצווה לנכדו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף | חתן הבר מצווה בנו של חתנו הרב ברוך דרעי, ראש רשת הכוללים "קול יהודה" ונכד להגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה של באר שבע |גדולי ישראל, רבני ערים, דיינים, ראשי ישיבות. וכן אישי ציבור רבים. שרים, חכי"ם, שגרירים וראשי ערים עלו לאחל מזל טוב | יעקב כהן תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
באירוע מרגש בישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה, סיימו מאות התלמידים את הש"ס לעילוי נשמתו של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, במלאת שנה לפטירתו | בשיא המעמד הופיע הראשון לציון, הגר"י יוסף, ונשא אמרות קודש לפני בחורי החמד | הצלם איתי קצב היסב בין הבחורים ומגיש גלריה (עולם הישיבות)