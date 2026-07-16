הפועלים הערבים חצבו בקברו, כך הרב הופיע בחלום והתריע

הגר"י דרעי זצ"ל / קברו של הרב ( צילום: באדיבות המצלם )

סיפור מדהים ומצמרר, הממחיש בצורה מוחשית את דברי חז"ל "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם", מסעיר בימים אלו את עולם התורה הספרדי. מעשה נורא שהתרחש ממש בימים האחרונים, חושף טפח מקדושתו של המרא דאתרא דבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, אשר הסתלק לבית עולמו ביום ג' תמוז לפני שנתיים, ומנוחתו כבוד בבית העלמין סנהדריה בירושלים.

ראשית המעשה המפעים אירע באחד הלילות של השבוע האחרון, כאשר בנו של הרב זצ"ל, האברך החשוב רבי יעקב ישראל דרעי מחשובי האברכים בשכונת בית וגן בירושלים התעורר משנתו בבהלה עצומה. בחלום, נגלתה אליו דמות דיוקנו המאירה של אביו, הגר"י דרעי זצ"ל, כשהוא נראה מוטרד מאוד. הרב פנה לבנו ואמר לו שוב ושוב: "מפריעים את מנוחתי! מפריעים את מנוחתי!" רבי יעקב ישראל, שהתעורר נסער כלו, לא יכול היה להמשיך בשגרת יומו. הוא הרגיש כי אין מדובר בחלום שווא, והחליט לעשות מעשה באופן מיידי: לעלות אל קברו של אביו בבית העלמין סנהדריה ולראות מה מתרחש במקום.

רבי יהודה דרעי זצ"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

כאשר הגיע רבי יעקב אל חלקת הקבר, נחרד לגלות מחזה שלא הותיר מקום לספק: ממש בצמוד לציון של אביו זצ"ל, עבדו פועלים ערבים מטעם החברה קדישא, כשהם חופרים לעומק האדמה לצורך עבודות תשתית ותחזוקה של בית העלמין. החפירות בוצעו ממש ב"קו האפס" של הקבר הקדוש.

קברו של הגר"י דרעי זצ"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הבן הבין מיד כי יש קשר ישיר ומבהיל בין חלום הביעותים לבין העבודות הפיזיות בשטח. בני המשפחה המודאגים מיהרו לגולל את סיפור החלום המרעיש בפני מקובלי וצדיקי ירושלים כדי לקבל את הכרעתם.

המקובלים שמעו את הפרטים והכריעו בנחרצות: "יש לבדוק עם הפועלים בשטח. אם בזמן החפירות הם לא חרגו כלל ולא עברו את קו גבול הקבר הרי ש'חלומות שווא ידברו'. אך אם חלילה הם עברו את הקו וחדרו לשטח הקבר מדובר במסר ברור וזעקה אמיתית של הרב זצ"ל שאינו מוצא מנוח".

למחרת בבוקר, הגיע אל המקום גיסו של הרב זצ"ל, הרה"ג רבי שלמה בן נאים, המשמש כר"מ בישיבה. הרב בן נאים ניגש אל הפועלים הערבים שעבדו בבור החפור וביקש לברר עימם את העניין ברגישות.

"האם יכול להיות שבמהלך החפירות חדרתם בטעות לשטח הקבר של הרב?", שאל הרב בן נאים.

הפועלים השיבו בשלילה מוחלטת. הם טענו כי לא הייתה שום חריגה, ואף הוסיפו כי הם מודעים היטב לרגישות המקום ונזהרו מאוד שלא להתקרב או לפגוע בשטח הציון.

הרב שלמה בן נאים לא הרפה. הוא פנה אליהם שוב והסביר להם את גודל השעה ואת כובד המשקל של דבריהם: "חשוב שתגידו אך ורק את האמת. הרב הופיע בלילה בחלום לבנו ואמר שמפריעים את מנוחתו. יש להיזהר מאוד בכבודו של צדיק! דעו לכם שאם חלילה פגעתם בציון, כדאי לכם מאוד לבקש מיד את סליחתו של הרב, כדי שלא יקפיד עליכם ותינזקו".

לאחר שהזהיר אותם על חומרת הפגיעה בתלמידי חכמים, פנה הרב בן נאים והלך לדרכו.

אלא שהדברים חדרו עמוק אל ליבם של הפועלים. חלפו דקות ספורות, והרב בן נאים הבחין לפתע כי הפועלים הערבים רצים אחריו בבהלה, כשתחנונים בפיהם.

הם עצרו אותו כשהם מפוחדים לחלוטין והפצירו בו בבכי: "אנא, בקש מהרב בשמנו מחילה וסליחה!".

הפועלים המבוהלים נשברו והודו באמת: הם סיפרו כי במהלך החפירות הם נתקלו בסלע קשה וגדול במיוחד. כדי להמשיך בעבודה, הם נאלצו להשתמש בפטיש חציבה כבד (קונגו) כדי לפורר את הסלע. "כשהוצאנו את חלקי הסלע שחצבנו", הודו, "חלק קטן מאוד ממנו אכן היה בצד של קברו של הרב".

אותם פועלים גויים נדהמו והתמלאו פחד ויראה מפני קדושתו הגדולה של בעל הציון, לאחר שהבינו בצורה מוחשית כי אדמת קודש היא וכי נשמת הצדיק מרגישה בכל תזוזה. הם שבו וביקשו מרבי שלמה בן נאים שיעתיר עבורם ויבקש מהרב זצ"ל שימחול להם ולא יקפיד עליהם.

הרב בן נאים נעתר לבקשתם והסכים לבקש עבורם מחילה, אך התנה זאת בתנאי חד-משמעי: "בתנאי שתסלקו את ידיכם לאלתר ותתרחקו ממקום קדוש זה".

ואכן, הפועלים המבוהלים לא איבדו רגע. הם הזדרזו לסיים את העבודה בזהירות ובמהירות שיא. עבודה שהייתה אמורה להימשך מספר ימים ארוכים הסתיימה בתוך זמן קצר ביותר, והבור כוסה והוחזר לקדמותו.

בלילה שלאחר כיסוי הקבר והפסקת העבודות, נגלה שוב הגר"י דרעי זצ"ל לבנו רבי יעקב ישראל. אלא שהפעם, החלום היה שונה לחלוטין: הרב זצ"ל הופיע כשפניו מאירות באור יקרות מופלא, כשהוא עטוף בהילת אור שמימית ועל פניו נסוך אושר עילאי, כאומר שעבודת החפירה הופסקה ומנוחתו חזרה לקדושתה.

בני המשפחה המרוגשים מציינים פרט מדהים נוסף, כל השתלשלות הסיפור הפלאי הזה, החל מהחלום הראשון ועד לפתרון התיקון בקבר, התרחשה בערב יום הולדתו של הרב זצ"ל, שחל בדיוק ביום ג' באב.