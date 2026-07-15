שבועיים בלבד לאחד הרגעים הדרמטיים ביותר בתולדות ישיבת פוניבז' המעטירה. ביום ט"ז באב תשפ"ו (30 ביולי 2026) אמור להיכנס לתוקף פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין, הקובע פינוי מוחלט של כל מקרקעי גבעת הישיבה ואיסור על השימוש בשם "פוניבז'" עבור פלג הגר"ש מרקוביץ'.

כעת אנו חושפים במלואו את פרוטוקול הדיון הסוער שהתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופטת יהודית שבח, בעתירה לביטול פסק הבוררות. הדיון, שהתנהל בין עורכי הדין הבכירים משני הצדדים, חשף את עומק המחלוקת והשאלות המשפטיות המורכבות העומדות על הפרק.

פסק הבוררות: סנקציות חסרות תקדים

בחודש חשוון תשפ"ו (נובמבר 2025) הוציא השופט בדימוס דוד חשין את פסק הבוררות שזעזע את עולם התורה. הבורר פסק לטובת הגר"א כהנמן וקבע שלוש סנקציות מרכזיות: פינוי מוחלט של כל מקרקעי גבעת הישיבה עד ליום 30 ביולי 2026, איסור מוחלט על שימוש בשם "ישיבת פוניבז'", בלוגו שלה ובתואר "ראש ישיבת פוניבז'", ותשלום פיצויים בסך 10 מיליון ש"ח לחברת ועמותת פוניבז'.

בעקבות הפסק, יצא הגר"ש מרקוביץ' לקמפיין גיוס המונים תחת הכותרת "והקימותי" להקמת משכן חדש לישיבתו, קמפיין שבו גויסו למעלה מ-41 מיליון ש"ח. במקביל, החליט להילחם על הבית הרוחני בערכאות. לצורך כך, צורפו לצוות ההגנה עורכי הדין הבכירים איל רוזובסקי ויוסי אטינגר ממשרד "מיתר", שהגישו בקשה דחופה לביטול פסק הבוררות.

"אסון רוחני לקהילה שלמה"

עו"ד איל רוזובסקי, המייצג את צד הרש"מ, הציג בדיון קו תקיף המדגיש את ההשלכות הקהילתיות והאנושיות של פסק הבוררות. "מדובר במכה אנושה לקהילה גדולה", טען רוזובסקי, "סילוק אלפי תלמידים ומנהיגם מביתם הרוחני והגשמי מהיום למחר הוא גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה".

ליבת הטיעון התבסס על כך שפסק הבוררות ההיסטורי משנת 2000 העניק להגר"ש מרקוביץ' מעמד נצחי שאינו ניתן לביטול. רוזובסקי מנה ארבעה טעמים לכך: "חזקת שררה" ו"חזקת מצוות" שנקבעו בפסק 2000, לפיהן "לעולם אין לטלו ממנו ואם נטלו יש להחזירם אליו", העובדה שהגר"ש אינו פקיד או שכיר שניתן לפטרו ומינויו היה "פשיטה לעולם", והבטחה חוזית מפורשת שניתנה לו עם נישואיו.

רוזובסקי קבל במיוחד על האיסור להשתמש בשם "פוניבז'": "לא יכול להיות שהוא הופך להיות פתאום בבת אחת ורטרואקטיבית שהוא לא היה בכלל... אוסר עליהם לקרוא לעצמם פוניבז'". השם, לדבריו, הוא זהות רוחנית של אלפי תלמידים ולא מותג מסחרי גרידא.