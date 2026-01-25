לקראת חג מתן תורה הגיע חבר המועצת וראש ישיבת גרודנא הגר"צ דרבקין למסור שיחה מיוחדת בהיכל ישיבת פוניבז' לאלפי בני התורה תלמידי הישיבה ואברכי הכולל, לאחר השיחה נכנס ראש הישיבה הגר"צ לביקור במעונו של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן
ח"כ הרב אורי מקלב, ארגן סיור מיוחד של שגריר ליטא בישראל בבני ברק. במסגרת הסיור, קיימו סיור בישיבת פוניבז' ונכנסו לשיחה מיוחדת במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
לרגל יום פטירתו של רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל, שחל בתאריך י"ג חשון – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של אחד מגדולי ראשי הישיבות והמחנכים בדורו | סמל אות ומופת של תורה, יראה ומידות טובות | “שרגא יאיר" (יהדות ואקטואליה)
עם פתיחת 'זמן אלול', שבו אלפי בחורי ישיבת פוניבז' המעטירה אל היכל הישיבה, רעש לימוד התורה מילא את ההיכל, והכריז על תחילתה של תקופה של התעלות ודבקות | גם התלמידים הצעירים, שעבורם זהו זמן אלול הראשון, נכנסו בן רגע לאווירה הייחודית | כשהם יושבים על הגלריות שנבנו במיוחד עבורם, הם הצטרפו לקול התורה שנשמע מכל פינה בבית המדרש (עולם הישיבות)
הגאון רבי דוד לוי, מראשי ישיבת פוניבז' המעטירה, מסר אמש (שני) את השיעור הכללי הראשון לזמן הקיץ | מי שנצפה יושב בין אלפי התלמידים, היה התלמיד הוותיק, הגאון רבי חיים ברמן - ה'מתמיד' של הישיבה | בסיום השיעור, נצפה ראש הישיבה מפלפל בלימוד עם תלמידי הישיבה, אשר המשיכו ללוותו ברחובה של עיר ולהתנצח בלימוד עמקות התורה (ישיבות)
רבי דוד פוברסקי זצ"ל
ראש ישיבת פוניבז’ שתאריך פטירתו חל ב-ו’
אדר | שורות קצרות על אחת
הדמויות המרכזית בעולם התורה הליטאי שעמד
כעטרת תפארת בראש ישיבת פוניבז'
במשך למעלה מחמישים
שנה |
"ומתלמידי יותר מכולם"
(יהדות ואקטואליה)
מאות תלמידי ישיבת פוניבז' חגגו השבוע את מסיבת חנוכה המסורתית באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק, לראשונה מסיבה זו נחגגה מחוץ לבנין הישיבה | במעמד ציינו עשרים שנה לפטירתו של ראש הישיבה הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)