מעמד מרגש התקיים בימים האחרונים בבית מדרשו של הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני בירושלים, כאשר קבוצת עילויים מצטיינים מכולל בארגנטינה הגיעה במיוחד לארץ ישראל במטרה להיבחן על הלכות עירובין. המבחן, שנמשך שעות ארוכות, חשף את רמתם הלימודית הגבוהה של האברכים והותיר רושם עמוק על הגאב"ד שליט"א.

האברכים, שהגיעו בטיסה מיוחדת מדרום אמריקה, התכוננו זמן רב למבחן המקיף. במהלך הבחינה עמד הגרש"י זעפראני על פרטי הדינים, הסוגיות וההלכות שבמסכת עירובין, תוך שבחן לעומק את היקף ידיעותיהם, חריפותם ושליטתם בסוגיות המורכבות של המסכת.

הגאב"ד הביע התפעלות רבה מרמתם הלימודית המיוחדת של בני החבורה ומהבקיאות שהפגינו במהלך המבחן. כידוע, הלכות עירובין נחשבות לאחד התחומים המורכבים בהלכה, הדורשים שליטה מעמיקה בסוגיות הש"ס ובפוסקים, והעובדה שהאברכים מארגנטינה הצליחו להרשים את הגאב"ד מעידה על רמת הלימוד הגבוהה בכולל שלהם.

בסיום המעמד המרגש בירך הגרש"י זעפראני את בני החבורה שימשיכו לעלות מעלה מעלה בתורה וביראת שמים, ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה. הברכה המיוחדת של הגאב"ד ליוותה במילים של חיזוק והוקרה על המסירות והיגיעה שהשקיעו האברכים בהכנה למבחן.

דרישת שלום לקהילות בארגנטינה

כמו כן מסר הגאב"ד עם האברכים דרישת שלום חמה לכלל בני הקהילות ומנהיגיהן בארגנטינה. הקשר המיוחד של הגרש"י זעפראני עם הקהילות בדרום אמריקה נרקם לפני מספר חודשים, כאשר זכה לפקוד ולחזק את הקהילות במסגרת מסע מיוחד שערך באזור.

במהלך אותו ביקור נפגש הגאב"ד עם מנהיגי הקהילות, חיזק את לומדי התורה ועודד את המוסדות התורניים באזור. כעת, כאשר האברכים הגיעו לארץ, ניצל הגרש"י את ההזדמנות להעביר דרכם איחולים והמשך הצלחה בהרבצת התורה ובהעמדת דורות של בני תורה בקהילות היהודיות בארגנטינה.