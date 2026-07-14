9 שעות של ציפייה הסתיימו בהכרעה: 477 בחורים התקבלו לפוניבז'

אחרי שבועות ארוכים של מתח שיא שהקיף את עולם הישיבות כולו, הסתיימה הלילה אחת האסיפות הדרמטיות והמכריעות ביותר של עונת הרישום הנוכחית: ישיבת ה"זיצען" של רבני וראשי ישיבת פוניבז', שבה נקבע סופית הרכב תלמידי שיעור א' לשנת הלימודים הקרובה.

ל'בבלי' נודע כי כ-650 בחורים, ממיטב ערוגות הישיבות הקטנות בכל רחבי הארץ, נבחנו במהלך השבועות האחרונים בישיבה. בתום מרתון דיונים קדחתני ומדוקדק שנמשך למעלה מתשע שעות, נפלה ההכרעה לקבל 477 בחורים בלבד – מחזור ענק שצפוי להיות מהגדולים ביותר בתולדות הישיבה.

האסיפה המכריעה נפתחה בשעה 16:00 אחר הצהריים בביתו של נשיא הישיבה, הגאון רבי אליעזר כהנמן, וננעלה רק לאחר השעה אחת בלילה.

ל'בבלי' נודע כי בניגוד לתפיסה הרווחת, ההכרעה בחדר הדיונים אינה מתקבלת בראש ובראשונה לפי שמות הבחורים באופן פרטני, אלא על פי פילוח הישיבות הקטנות מהן הם מגיעים. רק לאחר שנקבעת המכסה המדויקת לכל ישיבה קטנה, נפתח הדיון הפרטני לגבי כל מועמד ומועמד.

כזכור, כל בחור שנבחן לישיבה עובר סדרת מבחנים קפדנית אצל ראשי הישיבה, לצד ראיון עומק אצל המשגיחים. רק לאחר שקלול כלל הנתונים, מובאים הדברים אל שולחן אסיפת הרבנים לקבלת ההחלטה הסופית.

במשך שעות ארוכות, כשהמתח בשיאו, המתינו מאות בחורים נסערים מחוץ לבית נשיא הישיבה ברחוב הרב הירש בגבעת הישיבה.

קובי ישראל כתב 'בבלי', שליווה את רגעי המתח לאורך כל שעות הלילה, תיעד את רגעי ההכרעה המרטיטים. בכל פעם שאחד ממשתתפי האסיפה יצא מהבניין, הסתערו עליו הבחורים בקריאות: "כמה התקבלו מישיבת...?", "אח שלי בפנים?", ולצד זעקות השמחה נשמעו גם קולות שבר כואבים: "אח שלי נפל...".

באסיפה הממושכת בבית הנשיא הגר"א כהנמן, השתתפו ראשי הישיבה: הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הגאון רבי חיים פרץ ברמן, הגאון רבי דוד לוי, הגאון רבי דוד מילר, הגאון רבי יעקב אפשטיין והגאון רבי רפאל שמואלביץ.

כמו כן נטלו חלק משגיחי הישיבה, הגאון רבי עזרא רוטשילד והגאון רבי אליהו קלרמן, וכן רשם הישיבה הרב מנחם אסחייק.

בפתח האסיפה נשא דברים ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שעמד בדבריו על גודל האחריות הרוחנית והציבורית המוטלת על כתפי המשתתפים בקבלת ההכרעות הגורליות לחייהם של מאות הבחורים.

'בבלי' מגיש את מפת המתקבלים המלאה מהישיבות הקטנות הבולטות:

פוניבז' הקטנה: אריות הבית – 66 בחורים התקבלו.

אריות הבית – 66 בחורים התקבלו. תפארת יעקב: 28 בחורים התקבלו.

28 בחורים התקבלו. קול תורה: מתוך 34 מועמדים – 29 התקבלו, 5 נשארו בחוץ. ל'בבלי' נודע כי הצמצום היחסי נבע מכך שהישיבה שלחה השנה מחזור ענק גם לישיבת חברון (שם התקבלו כ-35 בחורים). בהתאם למדיניות האיזון בין הישיבות, נקבעה המכסה הסופית בפוניבז'.

מתוך 34 מועמדים – 29 התקבלו, 5 נשארו בחוץ. ל'בבלי' נודע כי הצמצום היחסי נבע מכך שהישיבה שלחה השנה מחזור ענק גם לישיבת חברון (שם התקבלו כ-35 בחורים). בהתאם למדיניות האיזון בין הישיבות, נקבעה המכסה הסופית בפוניבז'. דברי מרדכי: מתוך 20 מועמדים – 16 התקבלו, 4 לא התקבלו.

מתוך 20 מועמדים – 16 התקבלו, 4 לא התקבלו. דעת תבונות: הצלחה מלאה – כל 13 המועמדים התקבלו.

הצלחה מלאה – כל 13 המועמדים התקבלו. היכל אברהם: 10 מתוך 12 מועמדים התקבלו.

10 מתוך 12 מועמדים התקבלו. היכל שמואל (פרובר) בבני ברק: 17 מתוך 19 מועמדים התקבלו.

17 מתוך 19 מועמדים התקבלו. היכל יוסף: מאה אחוזי הצלחה – כל המועמדים התקבלו.

מאה אחוזי הצלחה – כל המועמדים התקבלו. פפנהיים: כלל המועמדים לא התקבלו השנה.

יצוין כי הבחורים שלא זכו להיכנס השנה לפוניבז' – המכונים בעולם הישיבות "הנפילים" – אינם נותרים ללא מענה. בשעות שלאחר פרסום התוצאות, ראשי ישיבות מובילות אחרות כבר פנו אל רבים מהם במטרה לצרפם לישיבותיהם באופן מיידי.

בעקבות המחזור הענק והחריג בגודלו, נערכים בישיבה בכוחות מתוגברים למצוקת מקומות הלינה הצפויה בגבעה עם פתיחת זמן אלול.

ל'בבלי' נודע כי בהנהלת הישיבה הכשירו פתרונות בזק, ובזמן הקרוב יצורפו למערך הלינה שני מבנים נרחבים נוספים שישמשו כפנימיות: בניין שרנסקי ברחוב בית שמאי, ומבנה נוסף השייך לישיבה ברחוב הרב הירש.