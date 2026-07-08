דרמה חסרת תקדים התרחשה היום בשכונת קריית ויז'ניץ בבני ברק, כשסיור אכיפה של רשות המיסים הסתיים במנוסה מבוהלת של הפקחים תחת מטר של ביצים בליווי קריאות מחאה נמרצות.

הפקחים, שגילו בקיאות מפתיעה בשפת היידיש, תכננו לבצע ביקורת מעמיקה בעסקים המקומיים. מהפרטים שנחשפו לראשונה באתר החרדי כיכר השבת, אנשי רשות המיסים לא הסתפקו בבדיקת קופות פשוטה; הם סרקו חשבונות בנק, הצליבו נתונים מאפליקציות 'ביט' ובחנו יומני הזמנות בטלפונים הניידים, מה שעורר את זעם התושבים.

המבצע נקלע למבוי סתום ברגע שהפעמונים בתלמודי התורה צלצלו. מאות ילדים ובחורי ישיבות שיצאו לרחובות הקיפו את הפקחים, שזיהו שמבחינתם המצב הופך למסוכן. בתוך דקות הפכה קריית ויז'ניץ לזירת הפגנה ספונטנית שכללה צעקות רמות וזריקת ביצים לעבר הצוות.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים, התגובות והתיעודים.

טרף קל - כי אין דבר כזה כסף קל

פרשה חמורה שמרעידה את הציבור החרדי כבר כמה חודשים ועד היום נמנענו מלדווח עליה בשל רגישות העניין, הגיעה היום לנקודת רתיחה: חקירת רשות ניירות ערך נגד חברת "לקח השקעות" שנפתחה לפני מספר חודשים - הפכה לגלויה.

לפני בערך חצי שנה, הרשות לנייירות ערך פרסמה אזהרה לציבור מפני השקעה במכרות זהב באתיופיה - השקעות ששווקו בעיקר למגזר החרדי בדגש על אברכים מהקהילה של רמות א'. היום הפרשייה התפוצצה כשחוקרי המחלקה הכלכלית של הרשות, עיכבו לחקירה את בעלי החברה ופשטו על משרדיו.

כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם, ושימו לב: אין כסף קל... האזהרה המלאה במהדורה.

יש לברסלבערס סיבה טובה לקפוץ משמחה

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק להקמת מרכז להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב. מדובר ביוזמה של חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד. הצעת החוק נועדה להקים גוף ממלכתי שיעסוק בשימור, תיעוד והנגשת משנתו של רבי נחמן לדורות הבאים.

ח"כ רביבו זכה להבעת תודה מרבני על הובלת היוזמה. הגאון הרב שלום הרוש שיבח את רביבו ואמר שבזכות הפצת אורו של רבי נחמן יזכה לשפע וברכה. גם הרב יעקב ג׳אן, רבה של העיר אומן, בירך את רביבו על המהלך והביע תקווה כי הליך החקיקה יושלם במהרה והמרכז יוקם לטובת כלל ישראל. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

פרסום ראשון

הערב אנחנו חושפים לראשונה על מיזם שהתחיל למעיישה כבר בשנה שעברה, אבל השנה כבר תופס תאוצה. מדובר על קו טלפוני העונה לשם קו החברותות הארצי, שתחת הכותרת "מתחילים את אלול לכתחילה", הוא מאפשר גישה לשוק החברותות המלא מכל הישיבות.

כל הפרטים על אופן השארת הפרטים בקו, וכיצד הוא פועל - במהדורת מעייריב שלפניכם. לתועלת הציבור - מספר הטלפון של הקו הוא 0737136168. צפיה מהנה.

בשבועות האחרונים הושלם המהלך לצירוף בוגרות סמינר דרכי רחל ("הסניף" בירושלים) למעגל הזכאים לרכישת דירה בקריית הישיבה "תפארת" ברמלה של ישיבת עטרת שלמה. מדובר בהנחה משמעותית של מאות אלפי שקלים, המאפשרת לזוגות צעירים לרכוש דירת ארבעה חדרים במחיר של 14,500 ש"ח למ"ר – צעד קריטי במיוחד עבור אברכים שאיבדו את זכאותם להגרלות "דירה בהנחה" בעקבות הנחיות היועמ"שית ובג"ץ. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.