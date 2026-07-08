ה"מיני-ירח" ואיש השלג: סין ויפן חושפות תיעודי אסטרואידים נדירים 

האסטרואיד טוריפונה ( צילום: JAXA, The University of Tokyo, Chiba Institute of Technology, Institute of Science Tokyo, AIST, Paris Observatory, IAC )

בתזמון יוצא דופן, סוכנויות החלל של סין ויפן פרסמו בימים האחרונים תצלומי תקריב חדשים משתי משימות חלל שונות, אשר סיפקו הצצה נדירה לשני אסטרואידים סמוכים יחסית לכדור הארץ.

הגשושית הסינית Tianwen-2 הצליחה לצלם לראשונה מקרוב את האסטרואיד קאמואואלווה (Kamo'oalewa), המכונה לעיתים "המיני-ירח" של כדור הארץ. מדובר בעצם קטן יחסית, בקוטר של כ-15 עד 20 מטרים, הנע במסלול סביב השמש אך נשאר קרוב לכדור הארץ לאורך זמן - תופעה המאפיינת "לוויינים למחצה". התמונה, שצולמה ממרחק של כ-20 קילומטרים בלבד, חושפת גוף סלעי בלתי סימטרי. לפי חלק מהחוקרים, ייתכן שמדובר בשבר קדום שניתק מהירח בעקבות פגיעת ענק. המשימה הסינית, ששוגרה במאי 2025, עברה מרחק של כמיליארד קילומטרים עד למפגש עם האסטרואיד, וכעת מתוכננת להמשיך במחקר מעמיק של מבנהו והרכבו - ואף לנסות לאסוף דגימות שיוחזרו לכדור הארץ בשנת 2027.

המיני ירח ( צילום: CNSA/Handout via Xinhua )

במקביל, הגשושית היפנית Hayabusa2 ביצעה ב-5 ביולי מעבר מהיר סמוך לאסטרואיד טוריפונה (Torifune), במרחק של כ-800 מטרים בלבד. התמונות שפורסמו חושפות מבנה יוצא דופן המזכיר "איש שלג" - שני עיגולים מחוברים, עם פני שטח מחוספסים ומלאי סלעים. אורכו של האסטרואיד כ-450 מטרים.

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בסוכנות החלל היפנית ציינו כי מעבר זה שימש גם כניסוי טכנולוגי חשוב, במיוחד עבור תרחישים עתידיים של הגנה פלנטרית - כמו משימות שנועדו להסיט אסטרואידים מסוכנים ממסלולם. האתגר בניווט היה משמעותי, בשל גודלו הקטן והכהה של האסטרואיד, אשר הקשה על זיהויו מרחוק.

Hayabusa2, שכבר רשמה הישג היסטורי עם החזרת דגימות מהאסטרואיד ריוגו בשנת 2020, צפויה להגיע ליעד הבא שלה - האסטרואיד הזעיר 1998 KY26 - בשנת 2031. מנגד, Tianwen-2 תמשיך בעתיד למשימה שאפתנית נוספת לעבר שביט בחגורת האסטרואידים, עם הגעה מתוכננת בשנת 2035.