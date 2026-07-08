טרגדיה קשה הכתה הבוקר (רביעי) את הקהילה החרדית במונסי: בלימה וובר ע"ה, ילדה כבת שבע, נהרגה לאחר שנפגעה מאוטובוס תלמידים ברחוב בלאוולט שבעיר. כוחות הצלה וחירום רבים שהוזעקו לזירה נלחמו על חייה במשך זמן ממושך, אך לבסוף נאלצו לקבוע את פטירתה.

על פי הדיווחים באתר 'מונסי סקופ', האירוע המזעזע התרחש סמוך לשעה 9:00 בבוקר, כאשר הילדה נפגעה מהאוטובוס ברחוב המרכזי. מיד עם קבלת הדיווח על התאונה הקשה, נרשמה בהלה רבה ברחובות מונסי, וכוחות חירום גדולים החלו לזרום אל הזירה.

אל מקום האסון הגיעו פרמדיקים וחובשים של ארגון הצלה רוקלנד, שוטרי משטרת רמפו ומתנדבי ארגון 'חברים'. הצוותים הרפואיים פתחו באופן מיידי בפעולות החייאה מתקדמות, כאשר הילדה הייתה שרויה במצב של טראומה קשה ודום לב בעקבות הפגיעה הקשה.

למרות המאמצים הרבים שעשו הצוותים הרפואיים כדי לייצב את מצבה של הילדה ולהחזיר את פעימות ליבה, המאמצים עלו בתוהו למגינת לבם של בני המשפחה והנוכחים במקום. לאחר פעולות החייאה ממושכות, נאלצו הפרמדיקים לקבוע את פטירתה הטרגית של הילדה הקטנה.

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הזירה הייתה קשה ומתוחה במיוחד. כוחות הצלה ורפואה גדולים מילאו את הרחוב עם רכבי חירום רבים. במקום הוקם פרגוד שחור שנועד להגן על פרטיות הילדה ועל כבוד המת, בעוד שמתנדבים סייעו בארגון ובשמירה על הסדר ברחוב.

בעקבות האסון הכבד, הגיעו לזירה גם מתנדבים של ארגוני החסד 'חסד של אמת' ו'מתעסקים', לצד מתנדבי 'חברים מרוקלנד', כדי לפעול לשמירה על כבוד המת ולסייע לבני המשפחה השבורים בהתארגנות הראשונית ובכל הסידורים הנדרשים בשעה קשה זו.

המשטרה המקומית פתחה בחקירה מקיפה לבירור הנסיבות המדויקות שהובילו לתאונה הקטלנית ברחוב. כוחות המשטרה מנסים להבין כיצד אירע האסון ומה היו התנאים שהובילו לפגיעה הקשה.

המנוחה ע"ה היא בתם של יבדלחט"א ר' ישראל אפרים ואסתר (עטי) וובר, תושבי הקהילה במונסי. במונסי שורר אבל כבד עם הוודע הבשורה המרה על קטיפתה בדמי ימיה של הילדה הקטנה באסון כה מחריד. פרטי מסע הלוויה צפויים להתפרסם בהמשך.