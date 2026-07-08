אירוע חריג התרחש היום (רביעי) בשכונת א-טור בירושלים, כאשר 16 נשים איבדו הכרה במכון יופי ופונו לבית החולים במצב בינוני עד קשה. צוותי כבאות והצלה הוזעקו למקום בעקבות דיווח על מספר רב של נשים מחוסרות הכרה, וההערכה הראשונית מצביעה על חשד להרעלה.

על פי הנמסר מדוברות כבאות והצלה, לוחמי אש מתחנת אגוז הגיעו לשכונת א-טור לאחר קבלת דיווח דרמטי על 16 נשים שאיבדו הכרה במקום. הנשים פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים כשהן במצב בינוני עד קשה, ונסיבות האירוע עדיין נמצאות בבדיקה מעמיקה.

חשד להרעלה - צוותי חומ"ס בודקים את המקום

בשלב זה, ההערכה הראשונית של כוחות החירום מצביעה על כך שקיים חשד להרעלה, אולם טיב החומר או הגורם המדויק לאירוע טרם זוהו. צוותי חומרים מסוכנים (חומ"ס) פועלים במקום לבדיקת איכות האוויר ולאיתור מקור אפשרי לאירוע החריג.

מדוברות כבאות והצלה נמסר כי "לוחמי האש פועלים באירוע חריג במכון יופי בשכונת א-טור בעקבות 16 נשים מחוסרות הכרה אשר פונו במצב בינוני-קשה. בשלב זה ההערכה הראשונית היא כי קיים חשד להרעלה, אולם נסיבות האירוע עדיין נמצאות בבדיקה".

כוחות החירום ממשיכים לפעול במקום, וצוותי חומ"ס מבצעים בדיקות מקיפות במכון היופי על מנת לאתר את מקור האירוע ולוודא שאין סכנה נוספת לציבור. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע.