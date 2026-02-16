מחבלים מכפר אל-מועייר חדרו בלילה למרעה ושפכו חומר רעיל מעורבב בשמן לבורות המים • כבשים החלו לפרכס ולהוציא קצף מהפה • זהו אירוע ההרעלה התשיעי במספר בשנתיים האחרונות | 'אמצעי טרור חדש נגד רועי הצאן' (צבא וביטחון)
מדינות אירופה חשפו בשבת כי מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני חוסל על ידי רעלן צפרדע חץ, חומר קטלני נדיר המצוי אך ורק בטבע באקוודור | הממצא חיזק את ההערכה כי רוסיה עומדת מאחורי החיסול, האחרונה המשיכה כדרכה להכחיש | כך מיוצר הרעל - וכמה הוא מסוכן? כל הפרטים (בעולם)
חמש מדינות אירופאיות פרסמו היום הצהרה משותפת הקובעת כי אלכסי נבלני הורעל באמצעות רעל נדיר | המדינות האשימו את רוסיה בביצוע ההרעלה, בעוד האחרונה דחתה את ההאשמות ואמרה כי מדובר במוות בלתי-מוסבר | שנתיים לקח לאירופה לעלות על הרעלן בו נהרג נבלני, לאור נדירותו של החומר הכימי| כעת זה רשמי: נבלני חוסל בנשק כימי | כל הפרטים (בעולם)
עשרות חברי פרלמנט חלו בבת אחת, מה שהוביל לאולם מליאה ריק כמעט לחלוטין בשל הידרדרות פתאומית בבריאותם | בעוד חקירה רשמית בוחנת חשד להרעלה המונית במזנון, הרשויות מנסות לקבוע האם מדובר בנגיף אלים או בזיהום במזון ששיתק את נבחרי המדינה (חדשות בעולם)
בעת שהציבור מזועזע וכואב את האסון הקשה במעון בירושלים, אנשים בזויים ונאלחים חוגגים את הטרגדיה הקשה ואף שפכו את קיאם ברשת, תוך מצהלות שמחה מחליאות | ראש האופוזיציה גינה: "מזועזע מהתגובות הקשות ברשתות על תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים. מוות של ילדים הוא נורא ושובר לב, אסור להכניס אותו לשום ויכוח פוליטי" (בארץ)
על פי החשד, האסון במעון בירושלים, ממנו פונו 55 פעוטות כששניים מהם, בני 4 חודשים, שנקבע מותם, אירע ככל הנראה משאיפת חומר רעיל רעיל | על פי ההערכות מדובר בהתפשטות של פחמן חד חמצני (CO) | פחמן חד חמצני הוא גז רעיל ללא צבע וללא ריח שעלול להיות מסוכן, בעיקר במקום שאינו מאוורר (בארץ)
זירה קשה:41 פעוטות אובחנו כסובלים מבעיות נשימה בגן פרטי בירושלים | שנים מהם עוברים פעולות החייאה |התינוקות נפגעו בדרכי הנשימה, נבדק אם היה חימום בבית מאש גלויה ללא פתחי אוורור | מהמשטרה נמסר כי שוטרים הגיעו למקום עקב דיווח על חשד לאירוע חומרים מסוכנים | לוחמי אש מכבאות והצלה פועלים גם הם במקום ומסייעים לפינוי המבנה (בארץ)
כוחות כב"ה הוזעקו לדירה בירושלים לאחר שמספר בני משפחה החלו להרגיש ברע ופיתחו תסמיני הרעלה | לאחר בדיקה התגלה קרע בצינור הגז של מחמם ה'יונקרס', מה שהביא להתפשטות החומר המסוכן בבית | המשפחה פונתה לבית החולים (חדשות)
מטפלת ערבייה בצרפת הואשמה בניסיון להרעיל משפחה יהודית באמצעות חומרי ניקוי |בהתחלה ניסתה להכחיש, אך לאחר מכן אמרה לדוגמה: "ידעתי שזה יכאב להם, אבל לא יגרום למוות". כתב האישום מייחס לה מניע אנטישמי (יהדות בעולם)
נוסע במחלקה הראשונה של דלתא איירליינס הורעל על ידי עשב רעיל בסלט שלו בזמן שטס משיקגו לסיאטל | לטענתו, לאחר שדיווח לדיילת על בעיית הארוחה בטיסה, הדיילת 'גנבה' את העשב הרעיל שנותר כדי 'להשמיד ראיות' (תעופה)
השמועות על הרעלה של נשיא סוריה לשעבר, בשאר אל-אסד, שוב מכות גלים ברחבי העולם הערבי | על פי "המרכז הסורי למעקב אחר זכויות אדם" היושב בבריטניה, אסד, המצוי בגלות במוסקבה, הועבר לבית חולים במצב קשה לאחר שהורעל | מאז שנמלט מדמשק למוסקבה אסד לא נראה בציבור, עם זאת אין שום אישור לדיווחים האחרונים (העולם הערבי)
יוליה נבלני טוענת כי שתי מעבדות זרות קבעו שבעלה, מנהיג האופוזיציה הרוסית אלכסיי נבלני, הורעל ונרצח בכלא | היא דורשת לפרסם את ממצאי הבדיקות, אך לא ציינה את סוג הרעל | הקרמלין מצדו מסר כי אינו מודע לדברים ואינו מתייחס לטענותיה (בעולם)
בדרמה משפטית שמעסיקה את הציבור האוסטרלי מאז אפריל, ארין פטרסון בת ה-50 ממשיכה להעיד בבית המשפט בעיר מורוול, אוסטרליה, שם היא מואשמת ברצח של שלושה מבני משפחת בעלה לשעבר ובניסיון רצח של רביעי, כולם כתוצאה מארוחת צהריים קטלנית שהכינה בקיץ שעבר | העדות, הדמעות - והרצח האכזרי (בעולם)