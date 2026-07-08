טקס חניכת מפקדת הפיקוד האסטרטגי החדשה של צבא מצרים בבירה המנהלתית – המתחם המכונה "האוקטגון" – לווה במפגן כוח אווירי מרשים בהובלת הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי. במטס החגיגי השתתפו מטוסי קרב מסוג רפאל, F-16, מיג-29 ומיראז' 2000, לצד מסוקי תקיפה מסוג קאמוב (Ka-52) ואפאצ'י. האירוע הציף מחדש את השאלה: איך מדורגת העוצמה הצבאית של מצרים לעומת ישראל?

על פי נתוני מדד Global Firepower לשנת 2026, מצרים תופסת את המקום ה-19 בעולם מתוך 145 מדינות, מעמד המציב אותה בראש רשימת הצבאות הערביים והאפריקאיים. אולם בהשוואה אזורית, ישראל מדורגת במקום ה-15 – ארבעה מקומות מעל מצרים – למרות שמצרים נהנית מעליונות כמותית אדירה בכמעט כל פרמטר של ציוד צבאי. המדד משקלל למעלה מ-60 אינדיקטורים שונים, ובהם כוח אדם, מאגרי ציוד, יכולות פיננסיות, מערכים לוגיסטיים, משאבי טבע ונתונים גיאוגרפיים. אלו מתורגמים ל"מדד כוח" (PwrIndx), שבו ערך הקרוב יותר לאפס משקף עוצמה צבאית גבוהה יותר. במהדורת 2026 זכתה מצרים לציון של 0.3651, עם תקציב ביטחון הנחשב לצנוע יחסית. העליונות המספרית של מצרים טרופר והנדל הכריזו על איחוד - זו הסיבה המקוממת שגנץ נשאר בחוץ דוד קליין | 07.07.26 חשיפה: המוסד שלח רופא ישראלי לארדואן כשהיה שרוי במצב קשה קובי ישראל | 07.07.26 הנתונים הרשמיים של צבא מצרים לשנת 2026 מציגים תמונה של מסה צבאית עצומה. כוחות הסדיר הפעילים מונים כ-438,500 חיילים, כוחות המילואים מגיעים לכ-479,000 חיילים, ומערכים פרא-צבאיים (משמר הגבול והביטחון המרכזי) מוסיפים בין 300,000 ל-379,000 איש. עתודת הגיוס השנתית עומדת על כ-1.66 מיליון בני אדם המגיעים לגיל גיוס מדי שנה – לעומת כ-131 אלף בלבד בישראל. בתחום כוחות היבשה, מצרים מחזיקה בכ-3,620 טנקי מערכה, צי נרחב הכולל כמות משמעותית של טנקי אברמס (M1A1) המורכבים על אדמת מצרים. בנוסף, כ-9,808 רכבים קרביים משוריינים – נגמ"שים, רכבי סיור ורכבי MRAP ממוגני ירי. חיל האוויר המצרי מונה 1,101 כלי טיס, מתוכם 557 מטוסי קרב ותקיפה. המערך כולל מטוסי רפאל צרפתיים, F-16 אמריקאיים ומיג-29 רוסיים, לצד צי משמעותי של מסוקי קרב המבוסס על מסוקי אפאצ'י וקאמוב (Ka-52) רוסיים. הזרוע הימית מונה בין 149 ל-318 כלי שיט, כולל 8 צוללות דיזל-חשמליות ושתי אוניות סער אמפיביות מסדרת "מיסטרל" (Mistral).

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הפער האיכותי: טכנולוגיה מול כמות

למרות העליונות המספרית המוחצת, ישראל עוקפת את מצרים במדד הכללי הודות למשקל הגבוה הניתן לפרמטרים של מימון, לוגיסטיקה מתקדמת וטכנולוגיה צבאית עילית. חיל האוויר המצרי, למשל, אינו מחזיק במטוסי קרב מדור חמישי (מטוסי חמקן כדוגמת ה-F-35), המהווים את עמוד התווך של העליונות האווירית המודרנית באזור.

תקציב הביטחון המצרי לשנת 2026 נאמד בכ-2.6 עד 2.7 מיליארד דולר בלבד, המהווים כ-0.7% בלבד מהתמ"ג המדינה. נתון זה נמוך משמעותית בהשוואה לתקציבי הביטחון של ישראל או מדינות המפרץ, ומציב אתגר מול מערכות הנשק המתקדמות הפועלות באזור, המבוססות על בינה מלאכותית, לוחמת סייבר ומערכות הגנה אווירית חדשניות.

על מנת לצמצם פער זה, חנכה מצרים את מתחם ה"Octagon" החדש, הכולל תשתיות דיגיטליות מתקדמות ומערכי הגנת סייבר להתמודדות עם לוחמה מודרנית. המתחם משתרע על פני כ-89 קילומטרים רבועים וכולל 13 אזורי פיקוד, לוגיסטיקה ותמיכה, מה שהופך אותו לאחד ממתחמי הפיקוד הצבאיים הגדולים בעולם ולגדול מסוגו במזרח התיכון.

תרגיל של צבא מצרים ( צילום: צבא מצרים )

הדירוג האזורי והמשמעויות

בזירה המזרח-תיכונית, מצרים מדורגת במקום הרביעי – אחרי טורקיה, ישראל ואיראן. ישראל, המפעילה צבא קטן בהרבה בהיבטי כוח אדם וציוד קונבנציונלי, עוקפת את מצרים במדד הכללי הודות ליתרון הטכנולוגי והלוגיסטי. הפער בין המסה הכמותית לאיכות הטכנולוגית משתקף בבירור במספרים.

עם זאת, הצבא המצרי עדיין נשען ברובו על כמות מסיבית של כוח אדם וכלים קונבנציונליים, לעומת פיתוחים טכנולוגיים עתירי תקציב. כפי שדיווחנו בעבר, אימונים של צבא מצרים בסמיכות לגבול עם ישראל עוררו חשש בקרב תושבי הדרום, במיוחד על רקע הרגישות הביטחונית הקיצונית מאז מתקפת שמחת תורה.

בנאום שנשא לרגל פתיחת מתחם "האוקטגון", הזהיר א-סיסי כי "גבולות מצרים הם קו אדום". עם זאת הזכיר כי מצרים הייתה המדינה הערבית הראשונה שחתמה על הסכם שלום עם ישראל, וחזר על עמדתו שלפיה הקמת מדינה פלסטינית עצמאית היא הפתרון היחיד ליציבות אזורית.

המתחם החדש תוכנן כעיר פיקוד וביטחון עצמאית, הכוללת מרכזי שליטה, מתקני אימונים, מערכי לוגיסטיקה ומערכות לניהול מצבי חירום. המתחם מצויד במערכות פיקוד, שליטה, תקשורת ובינה מלאכותית מתקדמות, שנועדו לאפשר קבלת החלטות בזמן אמת ותיאום בין כלל זרועות הצבא וגופי הממשלה בשעת חירום.

הגבול המצרי | ארכיון ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

הנתונים מעלים תמונה מורכבת: מצרים מחזיקה בעליונות כמותית מוחלטת, אך ישראל שומרת על יתרון איכותי משמעותי. הפער בין שתי הגישות – מסה צבאית מול טכנולוגיה מתקדמת – ממשיך לעצב את מאזן הכוחות האזורי. כפי שפירטנו בכתבה על חניכת האוקטגון, המתחם החדש מהווה ניסיון מצרי לצמצם את הפער הטכנולוגי, אך השאלה האמיתית היא האם השקעה בתשתיות פיקוד תספיק כדי לגשר על הפער בפיתוח נשק מתקדם ויכולות סייבר.