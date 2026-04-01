צוות מחקר בראשות המהנדס האיטלקי פיליפּו ביונדי טוען כי באמצעות סריקות רדאר לווייניות התגלה מתחת לרמת גיזה מבנה סימטרי להפליא לספינקס המפורסם | לדבריו, מתחת לגבעת חול מתנשאת לגובה של כ-33 מטרים עשויה להסתתר אנדרטה עצומה - אך בעולם הארכיאולוגיה הרשמִי מגיבים בספקנות חריפה (בעולם)
נשיא מצרים א-סיסי פנה לנשיא ארצות הברית טראמפ בבקשה לעצור את המלחמה באיראן | "אני אומר לנשיא טראמפ: אף אחד לא יכול לעצור את המלחמה באזור שלנו במפרץ חוץ ממך", התבטא הנשיא, והביע חששות קשים בנוגע למחירי הדלק (בעולם)
בעולם היהודי ציינו השבוע בערגה את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע בעוד רבבות נאלצו להישאר בארץ הקודש עקב המצב, הצלם א. אייזנבאך הצטרף לשיירות שיצאו במסע מפותל לעבר פולין | בתיעוד ראשוני ומרהיב, מביא אייזנבאך גלריה יוצאת דופן של המוני היהודים שעשו את דרכם דרך שארם א שייח שבמצרים, מסלול עוקף ומורכב שנולד בצל המלחמה, בדרך להשתטח על הציון הקדוש בליז'ענסק | וכמובן מראות הוד מההילולא קדישא בעיירת ליז'ענסק שבפולין (חסידים)
בזמן שאלפי נוסעים נותרו ללא מענה עקב סגירת נתב"ג בצל מבצע 'שאגת הארי', בחר האדמו"ר ממעז'בוז בנתיב עוקף ומפותל כדי לחגוג את ימי הפורים במחיצת חסידיו | הרבי ינחת בשארם א-שייח שבמצרים, משם יעשה את דרכו היבשתית דרך מעבר אילת לאיתן מושבו בפתח תקווה | בחסידות נערכים בכוננות שיא לקבלת הפנים (חסידים)
בלב המדבר של סיני נחשף ציור המעניק הצצה אל אלפי שנים של היסטוריה אנושית | תחת מחסה סלע כביר הותירו ציוויליזציות רבות את חותמן בציורים וגילופים מרהיבים, של תרבויות שחלפו בחבל ארץ זה לאורך הדורות (חדשות, ארכיאולוגיה)
נפילת משטר האייתוללות עלולה לערער את יציבות המזרח התיכון באופן בלתי הפיך. מניתוח האינטרסים של טורקיה, סעודיה והמלכוד הדיפלומטי הממתין לישראל, עולה תמונה מדאיגה. האם קריסת טהראן היא בשורה לעולם, או שמא פתח לכאוס אזורי חסר תקדים? יצאנו למעקב (מגזין בבלי)
מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026 (העולם הערבי)
לראשונה זה קרוב לשנה ייפתח המעבר לשני הכיוונים, בכפוף לאישור ביטחוני ישראלי ולפיקוח האיחוד האירופי אך ללא נוכחות צה״לית פיזית בשטח | בשלב הראשון רק תנועת אנשים, בעוד חמאס לוחץ להכניס גם סחורות – ובצה״ל מתנגדים (חדשות)
לאחר שנתיים של חסימה הרמטית, רכבת אווירית של אישורים ביטחוניים יצאה לדרך. מחר עשוי להיפתח מעבר רפיח לתנועה, אך המנגנון החדש מעורר סימני שאלה: פקחים אירופאים בשטח, והצצה ישראלית דרך מסכים בלבד. כל הפרטים על המהלך הדרמטי (פוליטי מדיני)
״סעיף 121 לדין הפלילי קובע במפורש", כתב בנט כנגד יועצי נתניהו, "שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם. זה בדיוק מה שעשו אנשי נתניהו כשהם חיבלו בזדון ביחסים שלנו עם מצרים״ (חדשות)
כוחות צה"ל ירו למוות בבדואי ישראלי סמוך לגבול מצרים, בחשד שהיה מעורב בניסיונות הברחה מעבר לגבול | חשוד נוסף שישב לידו ברכב נעצר על ידי כוחות הביטחון | באוגדה 80 ופיקוד הדרום פתחו בתחקיר האירוע (צבא ובטחון)
בתימן מאשרים שזכריא חג'ר, מפקד ביחידת הכטב"מים של החות'ים, נהרג בתקיפת מל"ט אמריקני לצד לוחמים נוספים במסגרת מבצע 'פרש קשוח' | המבצע הסתיים בסופו של דבר לאחר שהחות'ים הבטיחו להפסיק לתקוף כלי שיט בים סוף (העולם הערבי)