תרגיל של צבא מצרים ( צילום: צבא מצרים )

הודעה חריגה שהגיעה הבוקר (ראשון) לקציני הביטחון ביישובים בדרום מעוררת סערה רבה: על פי העדכון, הצבא המצרי צפוי לקיים במהלך השבוע הקרוב אימונים ומטווחים במרחק של כ-100 מטרים בלבד מקו הגבול עם ישראל.

מדובר בקרבה יוצאת דופן לגדר הביטחון, שמעוררת חשש כבד בקרב גורמי הביטחון והתושבים במרחב הדרום, במיוחד על רקע הרגישות הביטחונית הקיצונית מאז מתקפת ה-7 באוקטובר. "לא ייתכן שמאפשרים לצבא מצרים להתאמן בסמיכות גבוהה" ביישובים הסמוכים לגבול הביעו זעם רב על עצם קיום האימונים בקרבה כה גבוהה. לטענת התושבים, מדובר במהלך שעלול לייצר תקדים מסוכן ולהגביר את תחושת חוסר הביטחון בקרב התושבים. הטקסט המלא: זה המכתב שכתב המחבל שניסה להתנקש בדונלד טראמפ יוסי נכטיגל | 20:51 בפורום "עוטף ישראל" הגיבו בחריפות: "לא ייתכן שמאפשרים לצבא מצרים להתאמן בסמיכות גבוהה לגדר. הדבר מגיע לאחר שהגיעו טנדרים מצריים רבים סמוך לגדר רק לפני מספר שבועים. זו תזכורת כואבת לשיטה של אויבינו לבצע אימונים על הגדר טרם ה-7.10".

הגבול המצרי | ארכיון ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

עוד הוסיפו בפורום: "אנחנו מזהירים מפני יצירת נורמות מסוכנות שהובילו אותנו ל-7 באוקטובר. תושבי העוטף אינם בלון ניסוי של מדינת ישראל ולא שטח האימונים של צבא מצרים".

על רקע גל ההברחות הבלתי פוסק

ההודעה על האימונים המצריים מגיעה על רקע תופעת ההברחות המסיבית בגבול המערבי, שהפכה לצונאמי של ממש בחודשים האחרונים. כפי שדווח בבבלי, רחפנים רבים חוצים מדי יום את הגבול ממצרים לישראל, כשהם נושאים אמצעי לחימה, סמים וסחורות מוברחות.

בימים האחרונים המשיכו כוחות צה"ל לסכל ניסיונות הברחה בגבול המערבי. רק לאחרונה תצפיות צה"ל זיהו רחפן שחצה ממערב לשטח ישראל בניסיון להבריח שלושה נשקי M16, וכוחות מחטיבת פארן יירטו אותו.

יצוין כי השבוע יתקיים דיון מיוחד בנושא הצבא המצרי בוועדת חוץ וביטחון בכנסת.