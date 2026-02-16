כוחות צה"ל ומשטרת ישראל סיכלו אתמול ניסיון הברחת אמצעי לחימה במרחב ים המלח. בתום מרדף משולב נעצר חשוד יחד עם רכבי שטח, ציוד רחפנות ושנים עשר אקדחים. הפעילות המוצלחת מתבצעת על רקע הקמת מפקדת השליטה החדשה בגזרה תחת אוגדה 96, שנועדה לחזק את ההגנה בגבול מירדן (חדשות)
בתקופה האחרונה ארגוני הטרור ברצועת עזה החלו לנסות ולהבריח נשק ברחפנים מסיני לתוך הרצועה. מדובר בהברחות מעל ציר פילדלפי ישירות ולא רק מסיני לישראל ומשם לעזה | גורם בטחוני בכיר: "בשנים הקרובות ישראל תמשיך לשהות בעזה ותבסס את מודל יו"ש של פשיטות נגד גורמי חמאס" (צבא)
כשלושה חודשים לאחר הסכם הפסקת האש בעזה, ולקראת מעבר אפשרי לשלב ב׳ בעזה בקרוב, תמונת מצב מעבר לקו הצהוב בעזה מעלה תמונה ברורה: חמאס ממשיך להשתקם צבאית, להתעצם ולנסות להתחמש מחדש | אלו דרכים דרכם פועל חמאס להתעצמות ושיקום כוחו הצבאי (חדשות)
במענה לאיום הרחפנים המתגבר, ישנה התארגנות מטכ"לית, שבה הוחלט על הקצאת משאבים לבניין כוח ארוך טווח, שיכלול פיתוח טכנולוגיות מענה והגנה, הגברת המאמץ האיסופי והקצאת משאבים ייעודיים בתחום | בנוסף, הוחלט על היערכות לקיום צוות מבצעי מיוחד בגזרת אוגדת 80 בשיתוף צה"ל, המשטרה, השב"כ ומשרדי הממשלה | הנתונים ודרכי הפעולה ההגנתיים (צבא)
בזמן שבישראל בשיתוף ארצות הברית דוחפים לפירוק חמאס מנשקו, הערב דווח כי ארגון הטרור החל לאגור בשבועות האחרונים אמצעי לחימה באפריקה, תימן ובמדינות נוספות שתומכות בו | אמצעי הלחימה הללו נאגרים בהמתנה ליום פקודה, שבו הם ישונעו ויוברחו לרצועת עזה (חדשות)
תופעת ההברחות באמצעות רחפנים הפכה לצונאמי של ממש וגבול מצרים הפך לאוטוסטראדה של ממש | היום תצפיות צה"ל, בשיתוף מערך הבקרה האווירית זיהו רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה | כוחות צה"ל מחטיבת פארן יירטו ואיתרו את הרחפן שנשא שלושה נשקי M16 (צבא)
במהלך פעילות יזומה במרחב חטיבת פארן, כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחבים בהם זוהתה פעילות מבריחים ואיתרו עשרה אקדחים ושני נשקים ארוכים | מדובר בממצא מדאיג שכן מדובר במקלעים מסוג מאג, שגם ברף ההברחות בגבול מצרים נחשב לרף גבוה ומסוכן (צבא)
רק במהלך החודש האחרון: למעלה ממאה רחפנים חלקם נושאי נפץ - חדרו לישראל מגבול מצרים, זה מצטרף להברחות הענק בחודשים האחרונים, מה שמהווה פגיעה חמורה בביטחון המדינה | כעת נזכר שר הביטחון למנוע זאת וסיכם עם ראש השב"כ זיני כי יפעלו לאיום הברחות האמל"ח עם רחפנים כאיום טרור (חדשות)
כוחות המתנגדים לחות'ים בתימן עדכנו היום כי תפסו אונייה איראנית ועליה אמל"ח בקרבת באב אל-מנדב בים סוף שהייתה בדרכה לחות'ים | הספינה נשאה משלוח מגוון של מזון ותרופות, ובתוכה היה מחבוא סודי שהכיל טיל נ"ט וחלקי חילוף לרחפנים (בעולם)
כלי טיס של חיל האוויר חיסל את מחבל חמאס מוחמד אל-עמור בחאן יונס, באמצעות בהכוונה מודיעינית של אמ"ן | לפי דובר צה"ל, אל-עמור שימש כאחראי מסוף הסחורות במעבר רפיח, ובמסגרת תפקידו ניהל מאות הברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי לשטח הרצועה וסייע באופן ישיר להתעצמות חמאס (צבא)
המשטר
הסורי הודיע כי סיכל ניסיון להברחת נשק
מלב מחוז חומס ללבנון | במהלך
הפעולה בעיר אלקציר נתפסה משאית מלפפונים
ובה טילי נ"ט
ותחמושת למקלעים ושאר ירקות מסוכנים | חיזבאללה ממשיך במאמצי החימוש כדי לאיים על ישראל (חדשות, צבא)
ערוץ אל-איחבאריה הסורי דיווח היום (ראשן) כי גורמי ביטחון הפנים בחומס סיכלו הברחה של אמצעי לחימה וטילים דרך גבול סוריה-לבנון, שהיו מיועדים לחיזבאללה | זאת, כחלק מהמלחמה מול חיזבאללה שמנהל ממשלו של נשיא סוריה החדש אל ג'ולאני (העולם הערבי)