תשתית הברחות אמצעי לחימה נחשפה: שישה תושבי נגב נעצרו

תשתית מאורגנת של הברחת אמצעי לחימה וחומרים אסורים מגבולות מצרים וירדן נחשפה בחודשים האחרונים, כאשר שישה אזרחי ישראל, תושבי הנגב, נעצרו בחשד למעורבות בפעילות ההברחה הנרחבת. החקירה, שנערכה בימ"ר דרום ובשב"כ, חשפה את היקף הפעילות המשמעותי של התשתית.

על פי הממצאים שעלו מהחקירה, במהלך השנים 2024 עד 2026 היו חברי התשתית מעורבים בעשרות הברחות של אמצעי לחימה וחומרים אסורים. ההברחות בוצעו באמצעות רחפנים וכלי רכב, בדומה לשיטות שכוחות הביטחון מתמודדים איתן באופן שוטף בגבולות המזרחיים והמערביים של המדינה.

היקף ההברחות המשמעותי

החקירה העלתה כי במסגרת פעילות התשתית הוברחו לשטחי מדינת ישראל עשרות אקדחים, עשרות כלי נשק מסוג M16, שלושה מקלעים, אלפי כדורי תחמושת מסוגים שונים וכמויות גדולות של חומרים אסורים. יצוין כי חלק מההברחות סוכלו על ידי כוחות הביטחון במהלך פעילותם המבצעית.

הנאשמים לא הסתפקו בהברחת הנשק בלבד - עוד עלה מהחקירה כי הם רכשו, החזיקו וסחרו בעשרות כלי נשק ואמצעי לחימה נוספים, כחלק ממעורבותם המתמשכת בתשתית ההברחות המאורגנת. מדובר בפעילות שהתבצעה לאורך תקופה ממושכת ובהיקף משמעותי.

כתבי אישום הוגשו

בתום החקירה המקיפה שנערכה בימ"ר דרום ובשב"כ, הוגשו כתבי אישום נגד הנאשמים. המקרה מצטרף לשורה ארוכה של ניסיונות הברחה שסוכלו בחודשים האחרונים בגבולות ישראל, במיוחד בגבול המצרי והירדני.

כידוע, תופעת ההברחות באמצעות רחפנים הפכה לאתגר מרכזי עבור כוחות הביטחון, כאשר המבריחים מנצלים את הטכנולוגיה המתקדמת כדי להעביר נשק וחומרים אסורים מבלי להגיע פיזית לקו הגבול. כוחות צה"ל והמשטרה פועלים באופן שוטף לסיכול ניסיונות ההברחה ולפירוק תשתיות מאורגנות.

גורמי הביטחון ממשיכים לפעול בנחישות כנגד תופעת ההברחות, תוך שיתוף פעולה בין צה"ל, המשטרה והשב"כ. המאמץ המשולב כולל פריסת כוחות בשטח, שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וחקירות מודיעיניות מעמיקות לאיתור תשתיות נוספות.