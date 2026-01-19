דרמה בגבול המזרחי: נוהל חדירה הוכרז ביישובי עמק הירדן לאחר שאותר קרע בגדר הגבול. כוחות צה"ל גדולים וכיתות כוננות עורכים סריקות נרחבות במרחב. חשש כי חשודים חצו את הגבול; התושבים הונחו לערנות (צבא וביטחון)
פיגוע ירי התרחש אחר הצהריים במעבר אלנבי, כאשר מחבל שירד ממשאית פתחו באש לעבר ישראלים | לאחר מאבק ממושך על חייהם של שני פצועים באורח אנוש, למרבה הצער נקבע מותם | המחבל נוטרל במקום, כוחות צה"ל סורקים את הזירה | דיווחים ראשוניים מעלים כי המחבל בעל אזרחות ירדנית יצא ממשאית סיוע שהגיעה מירדן לכיוון עזה (צבא)
שמונה חיילי צה"ל שבו לישראל לאחר שנעצרו על ידי הצבא הירדני, זאת לאחר שעברו את הגבול לירדן בשבוע שעבר | לאחר שהתברר כי הם עברו את הגבול בטעות הם שוחררו במהירות חזרה לגבולות הישראל, זאת בהתאם להסכם הגבול הביטחוני בין שתי המדינות (צבא)
ברקע דיווחים הולכים וגוברים על מתיחות הולכת וגוברת מול ישראל, ושורת הצהרות ומהלכים שמעוררים דאגה בממלכה, יורש העצר הירדני, הנסיך חוסיין בן עבדאללה השני, הכריז היום על חידוש תוכנית השירות הצבאי הלאומי במדינה, במסגרתה יוחזר חוק גיוס החובה, לראשונה מזה 34 שנים במדינה (העולם הערבי)