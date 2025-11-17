במענה לאיום הרחפנים המתגבר, ישנה התארגנות מטכ"לית, שבה הוחלט על הקצאת משאבים לבניין כוח ארוך טווח, שיכלול פיתוח טכנולוגיות מענה והגנה, הגברת המאמץ האיסופי והקצאת משאבים ייעודיים בתחום | בנוסף, הוחלט על היערכות לקיום צוות מבצעי מיוחד בגזרת אוגדת 80 בשיתוף צה"ל, המשטרה, השב"כ ומשרדי הממשלה | הנתונים ודרכי הפעולה ההגנתיים (צבא)
תופעת ההברחות באמצעות רחפנים הפכה לצונאמי של ממש וגבול מצרים הפך לאוטוסטראדה של ממש | היום תצפיות צה"ל, בשיתוף מערך הבקרה האווירית זיהו רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה | כוחות צה"ל מחטיבת פארן יירטו ואיתרו את הרחפן שנשא שלושה נשקי M16 (צבא)
במהלך פעילות יזומה במרחב חטיבת פארן, כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחבים בהם זוהתה פעילות מבריחים ואיתרו עשרה אקדחים ושני נשקים ארוכים | מדובר בממצא מדאיג שכן מדובר במקלעים מסוג מאג, שגם ברף ההברחות בגבול מצרים נחשב לרף גבוה ומסוכן (צבא)
כוחות צה"ל מחטיבת יואב זיהו שני חשודים בניסיון הברחה בגבול מצרים. במהלך הפעילות ניסו החשודים לדרוס את הכוח; אחד נוטרל והשני נעצר. אין נפגעים לכוחותינו. החשוד העצור הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון (צבא)
ברקע ההתעצמות המטרידה של מצרים וריכוז הכוחות הגבוה בקרבת הגבול עם ישראל, ביממה האחרונה התבטא חבר פרלמנט מצרי ואיש תקשורת בכיר במדינה כי "אין לזלזל בצבא המצרי החזק, ואוי לישראל אם תעשה טעות בפגיעה בסכר אסואן או בביטחון מצרים - כי הצבא המצרי יכבוש את תל אביב ביום אחד” (חדשות)
כוחות צה"ל סיכלו הלילה (שלישי)
הברחת נשקים ארוכים ממצרים באמצעות רחפן שחצה את הגבול ויועד להעביר אמצעי לחימה
לשטח ישראל | הרחפן, שנשא עליו 13 נשקים ארוכים תיקניים ומחסניות, הופל על ידי
הלוחמים והחומר שנתפס הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון (חדשות בטחון)