סערה ציבורית פרצה בבריטניה לאחר שערוץ טלוויזיה המחזיק ברישיון פעילות רשמי שידר תוכנית שבה הופצה עלילת הדם האנטישמית העתיקה, לפיה יהודים משתמשים בדמם של ילדים שנרצחו לצורך אפיית מצות. מנהיגי הקהילה היהודית בבריטניה קוראים כעת לרשויות להתערב בדחיפות נגד התחנה הלונדונית "אל-חיוואר" (Al-Hiwar TV), אך הרגולטור הרשמי טוען כי "ידיו כבולות".

הערוץ, שמשרדיו ממוקמים באזור אילינג שבמערב לונדון, ספג ביקורת קשה בעבר בשל הפצת תכני טרור קיצוניים והאדרת מחבלים. כעת, לאחר שהתגלה כי שודרה בו עלילת הדם במהלך ראיון עם מטפלת משפחתית המתגוררת בטורקיה, מתעצמות הדרישות לנקוט בצעדים משפטיים נגד התחנה.

"היו צריכים דם של ילדים גויים למצות"

העלילה האנטישמית שודרה ב-21 ביוני במהלך ראיון עם ד"ר מונה סובחי, מטפלת משפחתית המתגוררת בטורקיה. במהלך הריאיון התייחסה סובחי למה שהגדירה כ"שורשים ההיסטוריים" של הסכסוך, ואמרה: "בחג הפסח היהודי הם חייבים להשיג ילד גוי – ילד לא יהודי – וללוש את המצה שהם אוכלים בבוקר עם הדם שלו".

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המראיין הגיב לדבריה ואמר: "נכון, מצת הדם...", ללא כל אתגור או הבהרה. סובחי המשיכה ותיארה סיפור מעוות על רצח כומר נוצרי לכאורה בדמשק, וסיכמה: "זו שנאה כלפי האסלאם, כלפי הנצרות וכלפי כל הקהילות הלא-יהודיות".

רקע של תמיכה בטרור והאדרת מחבלים

זו אינה הפעם הראשונה שהערוץ מעלה סימני שאלה. רק בחודש שעבר דווח כי בשידור מה-30 במרץ שוחח מייסד התחנה, עזאם תמימי, עם עתמאן בילאל – מי שהורשע בישראל בעבירות טרור בגין חלקו בפיגועי התאבדות בשנת 1995. במהלך הריאיון תיאר בילאל את המעורבים בפיגועים כ"שהידים", כולל את לביב עזאם שהיה אחראי לרציחתם של שישה אזרחים.

בילאל התייחס גם ל"גזירת הגורל" שאפשרה את חלקו בפיגוע שביצע המחבל המתאבד סופיאן ג'בארין, שרצח חמישה אזרחים באוטובוס בירושלים. בדיון נוסף ששודר ב-6 באפריל, שוחחו בילאל ותמימי על הטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר 2023, כאשר בילאל סיפר: "מישהו נכנס ואמר לי שיש מלחמה... הוא אמר לי 'לוחמי הג'יהאד נמצאים בשדרות'", ותמימי השיב לו: "כמו פנטזיה".

דוח שפורסם באוקטובר האחרון על ידי ארגון ה-CST (Community Security Trust) ניתח 120 תוכניות ששודרו בערוץ, והאשים את התחנה בהצגה חוזרת ונשנית של תכנים המביעים "לפחות סימפטיה כלפי חמאס". הדוח ציין כי התכנים כוללים תמיכה ב'התנגדות' חמושה ובמעשי הטרור של ה-7 באוקטובר, תוך שימוש במונח של חמאס למתקפה – "מבול אל-אקצא", לרוב ללא כל אתגור או הצגת איזון בשידור.

הקהילה היהודית: "על הממשלה להתערב"

המועצה למנהיגות יהודית בבריטניה (JLC) הפצירה בממשלה להתערב במידת הצורך. דובר מטעם ה-JLC מסר: "זה לא מתקבל על הדעת שגוף שידור בעל רישיון של Ofcom מעניק במה לאורחים המפיצים עלילות דם עתיקות, שהיוו את הגורם לאלימות נגד קהילות יהודיות במשך מאות שנים. על Ofcom להשתמש במלוא סמכויות האכיפה שלה. אם הם אינם מסוגלים לפעול, על הממשלה להתערב כדי להבטיח שתוכן אנטישמי לא יופץ ברשת ללא עונש".

לערוץ "אל-חיוואר" יש כ-6.4 מיליון עוקבים בפייסבוק ו-1.9 מיליון מנויים ביוטיוב, והוא פונה לקהלים בבריטניה, במזרח התיכון ובצפון אפריקה. הערוץ הפסיק לשדר בטלוויזיה הקונבנציונלית בבריטניה בשנת 2023, אך ממשיך לפעול באמצעות פלטפורמות דיגיטליות.

Ofcom: "קוד השידור לא חל על יוטיוב"

מ-Ofcom, הרגולטור הרשמי של התקשורת בבריטניה, נמסר בתגובה כי קוד השידור שלהם אינו חל במקרה זה: "כללי השידור שלנו נועדו להגן על הצופים ואנו לוקחים ברצינות את ציות הערוצים. ערוץ אל-חיוואר הפסיק לשדר בטלוויזיה בבריטניה בשנת 2023 (ולפני כן מצאנו אותו פעמיים כמפר את הכללים). קוד השידור שלנו אינו חל על ערוץ היוטיוב שלו, ותחת חוק הבטיחות המקוונת, האחריות להגנה על משתמשים בבריטניה מוטלת על האתרים והאפליקציות עצמם".

משרד המדע, החדשנות והטכנולוגיה הבריטי (DSIT) מסר כי אף שרשתות חברתיות נופלות תחת חוק בטיחות המקוונת (Online Safety Act), ל-Ofcom ישנן סמכויות נרחבות. דובר המשרד הבהיר: "החוק קובע בבירור כי לפלטפורמות יש חובות משפטיות לטפל בתוכן בלתי חוקי, כולל תוכן המהווה הסתה לאלימות או לשנאה. אנו מגבים את הרגולטור להשתמש במלוא היקף סמכויותיו, הכוללות קנסות וסנקציות עסקיות חמורות".

יוטיוב הסירה תכנים מפרים

ארגון CAMERA, הפועל למען סיקור הוגן של ישראל במדיה, גינה את מתן הבמה לדעות קיצוניות ללא מענה. דובר הארגון מסר: "סטנדרטים של חופש הביטוי והסתה המיושמים על ידי הרגולטורים בבריטניה, ובמיוחד Ofcom, חייבים להיות קשוחים לא פחות מאלו שנאכפים על ידי הפלטפורמות הדיגיטליות. בעוד שיוטיוב כבר הסירה סרטונים מרובים של הערוץ בשל האדרת רצח אזרחים ותיאור מחבלים כ'שהידים' – הפיקוח הרשמי בבריטניה ממשיך להשתרך מאחור".

מחברת יוטיוב נמסר כי הם הסירו מספר סרטונים של הערוץ בשל הפרת המדיניות נגד ארגוני פשיעה וקיצוניות אלימה. דובר החברה מסר: "יוטיוב אוסרת לחלוטין קיצוניות אלימה ונאומי שטנה. בעקבות בדיקת הערוץ, הסרנו תוכן מפר וחסמנו פרסומות בהתאם למדיניות שלנו".

הקהילה היהודית בבריטניה ממשיכה לדרוש מהרשויות לנקוט בצעדים נחרצים נגד הערוץ, תוך הדגשה כי מדובר בתוכן המאיים ישירות על ביטחונן של הקהילות היהודיות במדינה.