בחצות היום של ערב חג הפסח, הגיע האדמו"ר מאמשינוב למעמד אפיית מצות מצווה בהידור רב | האדמו"ר הגיע למאפייה בדיוק בשעת חצות היום, ושהה במקום עד לשעה שלוש בצהריים, כשהוא עוקב מקרוב ובקפידה בלתי מתפשרת אחר כל שלבי האפייה והידורי ההלכה הנהוגים בקודש (חסידים)
מקבץ תיעודים מרהיב מימי הפסח בחצר הקודש רחמסטריווקא • הסוד שמאחורי המכשיר הסלולרי בידו של האדמו"ר בשעת שריפת החמץ, והסיבה שהרבי מקפיד לחבוש דווקא שטריימל ישן במהלך אפיית המצות • צפו בגלריה מסכמת: מרגעי ההוד בערב החג ועד לטישים המרוממים בחול המועד (חסידים)
מראות הוד ממתחם הסופרים | האדמו"ר ממיאלען אשר קבע משכנו במקום נצפה בערב פסח במעמד אפיית מצות מצווה, במאפייה מאולתרת שהוקמה בשכונה | האדמו"ר פיקח מקרוב על האפייה שנערכה בהידור רב ותוך הקפדה על כל החומרות | בתיעוד נראה האדמו"ר כשהוא נוטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, החל מלישת הבצק ועד להכנסה לתנור, כל זאת מתוך אמירת ההלל בהתרגשות עצומה ובדבקות | צפו בתיעוד (חסידים)
צפו בתיעוד מסכם ומרהיב מתחילת ימי חג הפסח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק | מבדיקת חמץ בקולפיק כמנהג הרה"ק ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, דרך אפיית המצות בחצות היום בלהבת אש קודש ועד לשולחן הטהור במהלך החג • וגם, האורח רם המעלה ממונסי והצצה לקערת הסדר המשלבת זהב וכסף • צפו בגלריה (חסידים)
בני ברק של מעלה: כשריח המצות האפויות כבר נישא באוויר בכל פינה בעיר התורה והחסידות, יצא הצלם אלעזר פיינשטיין לתעד תיעוד ויזואלי מרתק מתוך אחת המאפיות המקומיות בעיר | בתיעודים נראה הקצב המסחרר של אפיית מצות עבודת יד - החל משלב הלישה המהיר, דרך המיומנות המרהיבה של העובדים המעיפים את הבצקים באוויר מצד לצד, ועד לרגע שבו המצות המחוררות נכנסות לתנור האש הלוהט ויוצאות ממנו כשהן מוכנות לליל הסדר (חרדים)
צפו בתיעוד מאווירת ההתעלות והדבקות של ערב חג הפסח בצל קודשו של האדמו"ר מטשארנאביל במרכז החסידות באשדוד • משאיבת ה'מים שלנו', דרך שריפת החמץ ועד לאפיית המצות מצווה בצהרי ערב החג • במהלך האפייה אמר האדמו"ר את ה'הלל' בברכה, כפי המקובל בחסידות מדור דור כי את המנהג לכך קיבל הרה"ק בעל ה'מאור עיניים' זי"ע מאליהו הנביא זכור לטוב (חסידים)
המוני אדמו"רים ורבנים נהרו בערב פסח לאחר חצות היום למאפיית "טיב המצות" בבני ברק, כדי לאפות "מצות מצווה" בחבורה • בין המשתתפים נצפו האדמו"ר משבט הלוי, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רבה של מערב בני ברק, והגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות • הרגע שעורר עניין, דומ"ץ בעלזא, הגאון רבי יעקב גרינוולד, פשט את השטריימל במהלך האפייה מחשש חמץ • צפו בתיעוד (חרדים)
בצילו של זקן הפוסקים בארה"ב: צפו בתיעוד מרהיב מערב החג במעונו של האדמו"ר מסערדאהעלי בבורו פארק • החל מנהירת גדולי הרבנים למכירת החמץ והמכירה לנכרי המיוחס, ועד למעמד שריפת החמץ ואפיית מצות המצווה בצהרי היום בנעימת הלל ודבקות • גלריה (חסידים)
לבוש בבגדי שבת הגיע האדמו"ר מאלכסנדר בערב פסח אחר חצות היום למעמד אפיית המצות | האדמו"ר עקב מקרוב אחר ההידורים, פצח באמירת ה'הלל' בדבקות עילאית והאציל מברכת קודשו למשתתפים שזכו לקחת חלק בעבודה | צפו בתיעוד (חסידים)
כמנהג אבותיו הקדושים, הגיע האדמו"ר מנדבורנה בחצות היום של ערב פסח למעמד 'אפיית מצות' | במהלך האפייה זימרו ניגוני דבקות כשהאווירה בחדר האפייה הופכת למעין מעמד של "קרבן פסח" | לאחר שהמצות הוצאו מהתנור הפריש האדמו"ר חלה, והאציל ברכת קודשו לכלל העובדים (חסידים)
ברגעים מרוממים בחצות היום של ערב פסח, אפה הרבי מויז'ניץ את ה"מצה שמורה", כשהוא מפקח מקרוב על ההידורים • במעמד השתתפו רק תורמי המפעל הגדול של 'קמחא דפסחא • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מהאווירה המרוממת (חסידים)
בעוד שבישראל המתיחות הביטחונית בשיאה והתושבים מתעוררים לקול הדי הטילים שנשלחו מארצות אויבנו, בקהילה החרדית במלבורן שבמזרח הרחוק באוסטרליה כבר אוחזים בשיא ההכנות של ערב החג במעמד אפיית "מצות מצווה" לאחר חצות היום |בני הקהילה הגיעו למאפייה כשהם לבושים בבגדי שבת, ותוך אמירת 'הלל' ברוב עם עסקו בעסק המצות בראשות גאב"ד הקהילה, הגאון רבי שלמה קאהן, שגם הוא נטל חלק פעיל בעבודת האפייה (חרדים)
לקראת חג הפסח הגיע השבוע האדמו"ר מאשלג בני היכלא בלוויית קהל חסידיו למעמד אפיית המצות, שנערך באווירה מיוחדת של דבקות | במהלך המעמד נעמד האדמו"ר יחד עם החסידים בירכתי המאפייה וזימר מניגוני החג המעוררים בלהבת אש קודש | לאחר מכן, ניגש האדמו"ר לעסק המצות עצמו ונטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, תוך הקפדה על כל פרט ופרט בהידור המצווה | בסיום האפייה הפריש האדמו"ר חלה כדין (חסידים)
לאחר שבוע של התעלות בבני ברק, הרבי מסאדיגורה המריא לאנטוורפן שם יחגוג את הפסח בבית חותנו הגרא"ח שטרנבוך • קודם הנסיעה: הרבי שפך שיח ותחינה על קברי זקיניו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק • צפו בתיעוד ממעמדי אורה בשאיבת "מים שלנו" בקריית הרצוג, ובאפיית מצות ב"סילודין" ובהמשך כשהמוני החסידים וראשי העיר נהרו להתברך ולקבל "מצות שמירה" • סיקור מיוחד (חסידים)
יומיים בלבד לפני ליל התקדש החג, הגיע המשפיע החסידי, הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, למעמד אפיית מצות המצווה בהידור רב ובאווירה של התעלות עילאית | ר' מיילך עסק בעסק המצות בלהבה
כשהוא חדור בשמחה של מצווה, תוך שהוא נוטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה "מריישא ועד גמירא" |לאורך כל הזמן, הלהיב ר' מיילך את העובדים במאפייה בשירי רגש וכיסופים לקראת החג | בסיום האפייה הפריש חלה כדין וכיבד בזה אחר זה את בני ביתו ומקורביו להפריש חלה בברכה | רגע מיוחד נרשם בסיום המעמד, כאשר המשפיע נצפה כשהוא סוחב בעצמו קילוגרמים רבים של מצות לעבר רכבו מתוך זהירות יתרה מכל חשש מגע חמץ או רטיבות בדרך, עד להנחתן בבטחה ברכב (חסידים)
האדמו"ר מסערדאהעלי, הנחשב למזקני וחשובי הפוסקים החסידיים בארצות הברית, אפה את מצותיו לקראת חג הפסח במרכז החסידות בבורו פארק | האדמו"ר נצפה כשהוא מקפיד על כל קוץ וקוץ בתהליך, תוך שהוא מפקח בעצמו על כל שלב ושלב עד להוצאת המצות הפריכות מן התנור הבוער (חסידים)
המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי הגיע בסוף שבוע שעבר למעמד אפיית מצות בהידור רב לקראת חג הפסח | במהלך האפייה עקב המקובל מקרוב אחר הידורי הכשרות המוקפדים ודקדוקי ההלכה. בסיום האפייה לאחר הפרשת חלה כהלכה, האציל הרב מברכת קודשו על העוסקים במלאכת הקודש ובירכם בברכת חג כשר ושמח (חרדים)
שבוע לפני חג הפסח, הגיע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ למאפיית מצות מיוחדת, בה עמלו פרחי החסידים על הכנת המצות לקראת החג. האדמו"ר עקב מקרוב אחר ההקפדה על הידורי הכשרות, ובסיום האציל ברכת קודשו לכלל העובדים (חסידים)
הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף הגיע אתמול לאפיית מצות מהודרות 'עבודת יד' לקראת חג הפסח | הראשל"צ נטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, החל מהלישה, דרך עריכת המצות ועד להוצאתן מהתנור וקיום מצוות הפרשת חלה | צפו בתיעוד (חרדים)
לפניכם תיעוד מרהיב מרגעים מרוממים של תחילת חודש ניסן בצילו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | החל ממעמד ברכת האילנות ברוב עם בחצר בית המדרש, ועד לאפיית המצות המהודרות וחלוקתן לתלמידיו האהובים שעברו להתברך בחמימות לקראת החג, כשהוא מקדיש לכל אחד מילה טובה וברכה אישית מתוך חיבה יתירה (חרדים)