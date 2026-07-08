שר התקשורת העיראקי, מוסטפא סנד, הודיע היום (רביעי) על הנפקת בול דואר ממלכתי מיוחד לציון מסע הלווייתו של המנהיג האיראני המחוסל, עלי חמינאי, שעבר בשבוע שעבר גם בערים עיראקיות. המהלך מהווה מחווה סמלית נוספת של בגדאד כלפי טהראן, ומשקף את הקשרים ההדוקים בין שתי המדינות.

על פי הודעה רשמית שפורסמה על ידי משרד התקשורת העיראקי ונמסרה לסוכנות הידיעות הממשלתית INA, הבול הונפק "לרגל מסע הלוויה ההמוני שנערך בעיראק, להנצחת מותו של אייתוללה העצום, המנהיג מר עלי חמינאי". הבול יישא את סמליו של המנהיג המחוסל ויונפק במהדורה מוגבלת.

מסע ההלוויה של חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", התקיים במהלך השבוע שעבר במספר ערים באיראן ובעיראק. הטקסים משכו מיליוני משתתפים, כאשר הרשויות באיראן דיווחו על 15 עד 20 מיליון משתתפים בטהראן בלבד. מסע ההלוויה הסתיים ב-9 ביולי בעיר משהד שבצפון-מזרח איראן, שם נטמן חמינאי.

הנפקת הבול מצטרפת לשורה של מחוות סמליות שביצעה עיראק לציון מותו של המנהיג האיראני. בגדאד אפשרה את מעבר מסע ההלוויה בשטחה, והשתתפו בטקסים נציגים רשמיים עיראקיים לצד ארגוני מיליציות שיעיות הקשורים לאיראן. הצעד משקף את ההשפעה האיראנית המתמשכת בעיראק, למרות מסע המעצרים הנרחב שמנהל ראש הממשלה העיראקי החדש נגד גורמים הקשורים לשחיתות ולאיראן.