יאיר אנסבכר

סערה פוליטית נרשמה היום (שלישי) ברשתות החברתיות ובחוגי הימין, בעקבות הודעתו המפתיעה של פעיל הימין ואיש הביטחון, יאיר אנסבכר, כי החליט להעניק את תמיכתו לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בבחירות הקרובות. במכתב פומבי מפורט שפרסם, הסביר אנסבכר את המניעים להחלטתו הדרמטית, תוך שהוא מנתח את מפת המועמדים הנוכחית ומבהיר כי מדובר בבחירה ריאלית של "הרע במיעוטו".

"אני לא 'בנטיסט', אני לא עובד אצלו, לא מקבל ממנו שקל ולא הובטח לי דבר", פתח אנסבכר והדגיש כי החליט לכתוב את הדברים דווקא כעת, כשהמערכת הפוליטית נמצאת בנקודת הכרעה. ההודעה מגיעה על רקע סקרים אחרונים המצביעים על שוויון דרמטי בין הליכוד לבין מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, כאשר שתיהן זוכות ל-23 מנדטים, בעוד מפלגת ביחד של בנט ממשיכה במגמת צלילה ל-16 מנדטים בלבד. "קונספציה ופילוג": הביקורת החריפה על נתניהו ואיזנקוט במסגרת הסבריו, מתח אנסבכר ביקורת חריפה על שני המועמדים האחרים לתפקיד – בנימין נתניהו וגדי איזנקוט. על ראש הממשלה נתניהו כתב כי הוא אחראי לכשלונות הביטחוניים שהובילו לאירועי השבעה באוקטובר, והאשים אותו בניהול מלחמה מתישה שסירבה להגיע להכרעה ברורה, לצד הפיכתו לסמל של פילוג ומחלוקת בעם. "האם האיש שפילג אותנו שנים הוא זה שיאחד אותנו? לא תודה", כתב. דרמה בכלא: המרגל החרדי לטובת איראן מבני ברק חשף התעללויות קשות קובי אטינגר | 06.07.26 1 "תזכורת כואבת": אלמנתו של צ'רלי קירק פרסמה וידוי עצוב לפני המשפט אריה רוזן | 06.07.26 מנגד, תקף אנסבכר בחריפות את חבר הכנסת גדי איזנקוט, אותו הגדיר כאיש שמאל מובהק וכאבי אבות הקונספציה הצבאית שהובילה לצמצום כוחות היבשה של צה"ל. מעבר לפן הביטחוני, הדגיש אנסבכר את עמדתו של איזנקוט בנושאי דת ומדינה: "איזנקוט הוא חילוני מובהק שנלחם בקנאות בזהות היהודית ובפקודת השילוב הראוי בצה"ל, והוביל במידה רבה את המשבר בין המטכ"ל לבין הרבנים של ישיבות ההסדר והמכינות הדתיות".

רה״מ נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

"בנט האמיתי מול בנט של מכונת התעמולה"

בהתייחסו לנפתלי בנט, טען אנסבכר כי יש להפריד בין הדמות המושחרת המוצגת בתקשורת לבין פועלו בפועל. הוא מנה שורה של החלטות שלדבריו מוכיחות כי בנט פעל לאורך השנים כאיש ימין, ובהן: הובלת המאבק נגד הקפאת הבנייה ביו"ש כמנכ"ל מועצת יש"ע, הסרת הצגות אנטי-ישראליות מסל התרבות, איסור פעילות "שוברים שתיקה" בבתי ספר, ותמיכה בלוחם אלאור אזריה.

בתחום הביטחוני הזכיר את המבצעים לחיסול קציני משמרות המהפכה על אדמת איראן שבוצעו בתקופת כהונתו, ואת הנחייתו לאסוף גופות מחבלים לצורכי מיקוח. עם זאת, אנסבכר לא חסך ביקורת נוקבת מבנט, והציף את הסוגיות המרכזיות המעיבות על דמותו בקרב הציבור הדתי והחרדי.

"הליכה עם ערבים – מעשה חמור ואסור על פי ההלכה"

בחלק המרכזי של המכתב, בחר אנסבכר להתייחס באופן ישיר לסוגיה הרגישה ביותר: השותפות הפוליטית עם המפלגות הערביות. "בנט הלך עם הערבים – וזה קודם כל אסור על פי ההלכה ומהווה מעשה חמור מאוד, בפרט בתזמון שאחרי הפרעות בלוד", הצהיר אנסבכר באופן חד-משמעי. "קשה לי לסנגר על זה, אני לא הייתי עושה את זה בחיים".

אנסבכר דרש מבנט לעמוד מול הציבור, להסביר בדיוק מה הניע אותו למעשה הזה, להתנצל, לחזור בתשובה ולהבטיח שלא יעשה דברים כאלה בעתיד. בנוגע לחוסר האמינות של בנט וההבטחות שהפר בעבר, הודה אנסבכר: "איך אפשר לסמוך עליו? אני לא יודע לסמוך עליו בעצמי עד הסוף. זאת האמת היחידה".

נפתלי בנט ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

את דבריו חתם אנסבכר בהסבר כי למרות החששות, הוא רואה בבנט גשר אפשרי ליצירת חיבורים רחבים יותר: "בנט הוא איש ימין דתי שרבים מאנשי המרכז מוכנים להצביע לו. אם נאמץ אותו, יתחיל להיווצר פה בסיס לאחדות. לא כולם יקבלו את מה שהם רוצים מיד, אבל לפחות נוכל לחיות כאן יחד ולהתחיל להשתקם כחברה".