סקר חדש: איזנקוט ונתניהו בשוויון דרמטי | בנט ממשיך בצלילה השבועית

סקר חדש שפורסם אמש (שני) בחדשות 12 מעלה תמונה דרמטית: לראשונה במערכת הבחירות הנוכחית, הליכוד בראשות בנימין נתניהו ומפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט זוכות כל אחת ל-23 מנדטים בדיוק. הסקר, שנערך על ידי מכון 'מדגם', מסמן נקודת מפנה משמעותית במפת הכוחות הפוליטית.

על פי הנתונים, הליכוד נחלש במנדט אחד לעומת סקרים קודמים, בעוד שישר מתחזקת ועולה במנדט - כך ששתי המפלגות המובילות ניצבות כעת בשוויון מוחלט.

מאחוריהן, מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט ממשיכה במגמת הצלילה ונחלשת במנדט נוסף ל-16 מנדטים בלבד, מה שמעיד על המשך הקושי של המפלגה המשותפת לבנט ולפיד.

יהדות התורה מתחזקת - ש"ס יציבה

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בזירה החרדית נרשמת תמונה חיובית: יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף מתחזקת וזוכה בסקר ל-8 מנדטים, עלייה של מנדט לעומת סקרים קודמים. ש"ס בראשות אריה דרעי מקבלת 8 מושבים.

בחזית המפלגות הבינוניות, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן זוכה ל-10 מנדטים ומהווה את המפלגה הרביעית בגודלה. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ועוצמה יהודית זוכות כל אחת ב-9 מנדטים, כאשר מפלגתו של ליברמן מראה יציבות מסוימת בקרב ציבור הבוחרים.

המפלגות הערביות והציונות הדתית

חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי מקבלת 6 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' נשארת מעל אחוז החסימה עם 4 מנדטים, ורע"ם של מנסור עבאס עם 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נותרות מספר מפלגות: כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1%, המילואימניקים בראשות יועז הנדל עם 1%, ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 0.7% בלבד.

מפת הגושים

מפת הגושים מציגה תמונה יציבה ומורכבת: האופוזיציה זוכה ב-58 מנדטים, לעומת הקואליציה הנוכחית שמקבלת 52 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות ב-10 מנדטים, מה שהופך אותן לגורם מכריע פוטנציאלי בהרכבת ממשלה.