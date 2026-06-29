חגי לובר ( צילום: מרים אלסטר/FLASH90 )

חגי לובר, אביו השכול של הלוחם סמ"ר יהונתן לובר הי"ד שנפל בקרבות ברצועת עזה, הודיע רשמית על הקמת מפלגה חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. לובר, איש תקשורת סרוג שהתפרסם בחודשים האחרונים בעקבות סדרת התבטאויות חריפות נגד עולם התורה, מציב במרכז המצע שלו דרישה להקמת "ממשלת אחדות כפויה".

בהודעה ארוכה שפרסם כתב לובר: "החלטתי להתמודד לכנסת הבאה. אני רוצה שבבחירות הבאות יקרה דבר שלא קרה בישראל שנים: תקום ממשלה שמייצגת את רוב אזרחי ישראל, ולא רק את המחנה שניצח בבחירות". לדבריו, "הסיוט שלי הוא שאחרי הבחירות לא ישתנה דבר. אותה ממשלת-חצי-העם, אותם אנשים, אותן מריבות". לובר מצהיר בגלוי כי מפלגתו לא תצטרף לשום קואליציה שאינה כוללת את שתי המפלגות הגדולות: "זה יהיה התנאי הראשון שלנו לכניסה לממשלה. ללא לחץ פוליטי חיצוני, ללא מפלגה שהיא לשון מאזניים שכופה שיתוף פעולה, זה לא יקרה". המאבק הכלכלי: סנקציות על משפחות אברכים ראש עיריית ערד: 'נקים שכונה ייעודית למגזר החרדי – הפרדה היא הפתרון' משה כץ | 28.06.26 מספנות ישראל מציגה: זו המערכת שתגן מפני רחפני סיב אליהו לוי | 28.06.26 בעוד שלובר מציג את מפלגתו ככזו שבאה "לרפא את הקרע בעם", הרי שבעבור הציבור החרדי מדובר במי שהוביל קו קיצוני ופוגעני, אשר התמקד במאבק להשית סנקציות כלכליות קשות וישירות על משפחות האברכים ובני הישיבות. בדיון מכריע שקיימה ועדת החוץ והביטחון עוד בזמן שהייתה בראשות ח"כ יולי אדלשטיין סביב החוק להסדרת מעמד לומדי התורה, דרש לובר מהח"כים לקדם בכל הכוח חוק הכולל סנקציות אישיות וכלכליות קשות. הוועדה באותם ימים התמקדה ישירות בבחינת סנקציות חריפות בתחומי הארנונה והדיור, ולובר התייצב כדי ללחוץ על חברי הכנסת לבצע את הצעדים בפועל. משמעותן של דרישות אלו היא פגיעה אנושה בפת לחמם של תינוקות של בית רבן – ניסיון ישיר להרעיב ילדים של לומדי תורה דרך שלילת הנחות במעונות יום, פגיעה בסיוע בדיור והטלת מיסים וקנסות אישיים על משפחות בני התורה. לובר דרש מהוועדה להביא "חוק גיוס אפקטיבי, אישי וכולל סנקציות", תוך שהוא מטיח בנציגי הציבור: "איזה פרצוף יש לכם כלפינו?".

יולי אדלשטיין ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בפוסטים שפרסם אף הגדיר את מחאת הציבור החרדי נגד גזירת הגיוס כ"שקר מכוער ומגמתי שנועד לעקר מאבק במפירי חוק", וקבע בבוטות: "כל אדם המפר חוק ייענש. ככה פשוט".

סירב להפגין מול חרדים: "זכותם ללא הטרלה"

לצד המאבק הדורסני שניהל נגד עולם התורה, לובר הפגין לאחרונה עמדה מורכבת כאשר סירב להצטרף ליוזמות של ארגוני שמאל וגופי גיוס קיצוניים, שביקשו להציב אותו ואת תמונות הנופלים כ"הפגנת נגד" מול מחאות הציבור החרדי ברחובות.

במכתב פומבי שפרסם הסביר לובר מדוע סירב להתייצב מול המפגינים החרדים: "עניתי באופן מוחלט בשלילה! כי אני חושב שזכותם של חרדים להפגין ללא הטרלה. התופעה הזו של עמידה מול ובתוך הפגנה עם מסרים הפוכים, בין אם באופן שקט ובין אם בחסימת מכוניות והפרעה למפגינים, בעיניי היא מגונה, מסוכנת, חסרת תועלת ולא ראויה".

עם זאת, גם מאחורי הסירוב הזה הסתתרה תפיסה קשה ומנותקת. לובר הסביר כי לשיטתו אין טעם לנהל שיח או לשכנע את הציבור החרדי, אלא יש להעביר את כובד המשקל ישירות אל הזירה המשפטית והפרלמנטרית: "צריך לומר ביושר שההשפעה הייתה, אם בכלל, בשוליים, ושהמנהיגים, העסקנים ורוב הציבור החרדי אטם אוזניים. ולכן המאבק לגיוס מציל חיים הוא כבר לא מול החרדים".

לטענתו, "חייבים, פשוט חייבים, לחוקק חוק אפקטיבי שכולל הטבות מפליגות למשרתים, ולמי שעובד על החוק - עונשים אישיים וכלכליים". לדבריו, כשהחרדים מפגינים, על המתנגדים לעמוד מול הכנסת ולדרוש מהריבון "לא להיכנע ללחצי ההמון".

ניסיון לתרגם את האג'נדה לכוח פוליטי

כעת מבקש לובר לנסות לתרגם את האג'נדה הזו לכוח פוליטי, ולרוץ לקלפי עם מפלגה שתנסה לכפות את אותן סנקציות וגזירות כלכליות ישירות מתוך שולחן הממשלה. בהודעתו סיכם: "בכל כוחי, בכל נפשי, אני מטיל את עצמי למשימת חיי, בשם אחוות הלוחמים. בשם קורבנם של נופלים. יחד נוביל שינוי במדינה, כבר בבחירות הקרובות".

יצוין כי לובר הוא אביו של סמ"ר יהונתן לובר הי"ד, שנפל לפני כשנתיים במהלך היתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה. בנפילתו הותיר אחריו את אלמנתו אביה ושני בנים יתומים. לאחרונה התארסה אלמנתו עם יהושע גילביץ, והאב השכול פרסם פוסט מרגש בו בישר לבנו על האירוסין.

בציבור מקווים כי הבוחרים יוקיעו את מי שמציב כתנאי פוליטי ראשון חקיקה דורסנית וסנקציות כלכליות נגד לומדי התורה ומשפחותיהם.