יונתן (יוני) יוסף, נכדו של מרן מאור ישראל הגר"ע יוסף זצ"ל ובנו של הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל, הודיע על התמודדותו בפריימריז של תנועת הליכוד. ההכרזה מגיעה על רקע של עשייה ציבורית ענפה, שירות מילואים אינטנסיבי ומאבקים ממושכים למען קדושת ירושלים.

יוסף, המשמש כראש מכינה תורנית במבשרת ציון ומפעיל בולט באגודת 'קדושת ציון', מחזיק ברקע ייחודי המשלב עשייה תורנית, ציבורית וביטחונית. בעבר כיהן כחבר מועצת עיריית ירושלים כנציגו של הגר"מ מאזוז בסיעת "מאוחדים", החזיק את תיק קידום הנוער, והיה מראשי המאבק הציבורי והמשפטי לייהוד שכונת שמעון הצדיק ולשמירה על קבר דוד המלך.

ממאבק באוריינט האוס ועד שמעון הצדיק

נאמן לדרך אביו, הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל, יונתן יוסף מוכר מזה שנים כפעיל ימין נחרץ. כבר מצעירותו נלחם נגד הסכמי אוסלו ותוכנית ההתנתקות, והשתתף במחאות מול מטה אש"ף בירושלים בעת ביקורו של שר החוץ הבריטי דאז, רובין קוק, כשבא למנוע את הבנייה היהודית בשכונת הר חומה.

בין תחנות מאבקו הבולטות: עמידה רצופה במשך כ-14 שנה בחזית שמעון הצדיק מול התפרעויות אנרכיסטים וגורמים מאירופה, הובלת מסע הסברה בינלאומי, גאולת בתים וקרקעות, והדרכת רבבות מבקרים ומתפללים במתחם קבר שמעון הצדיק. בנוסף, הקים יחידת מתנדבים חרדית ראשונה מסוגה בשירותי כבאות והצלה.

סיכול "נוהל מוכתר" והצלת אדמות הבירה

בתקופת כהונתו כחבר מועצת העיר ירושלים וכחבר בוועדת תכנון ובנייה, הוביל יוסף קו תקיף לשמירה על אדמות הבירה. נלחם בגניבת קרקעות באמצעות "נוהל מוכתר" וטרפד אלפי תוכניות בנייה מסוכנות לירושלים היהודית.

בגבעת המטוס מנע ניסיון מרמה רחב היקף לגניבת אדמות השכונה, ובמקביל ניהל מאבק מוצלח שהוביל להקמת שכונה יהודית במקום. כזיקה ישירה לעשייתו החברתית, ניהל את תיק קידום נוער ופעל להצלת בני ובנות נוער שנשרו מהמסגרות והחזרתם למסלול.

950 ימי מילואים – וקריאה לציבור החרדי-עובד

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בעקבות טבח שמחת תורה, שירת יוסף כ-950 ימי מילואים מצטברים, וממשיך להתייצב בשירות פעיל. בהודעתו על ההתמודדות, פירט את חזונו הפוליטי ואת הצורך לטענתו בייצוג לציבור החרדי העובד.

"נאבקתי עבור ארץ ציון וירושלים מגיל צעיר – בקיץ, בחורף, בסתיו ובאביב", מסר יוסף. "האתגר הגדול של מחנה הימין בבחירות הקרובות הוא הוצאת המצביעים מהבתים והבאתם לקלפיות. בתנועת הליכוד יש ייצוג לדתיים וחילונים, לדרוזים ובקרוב גם למוסלמים אוהבי ישראל. אך לחרדי שעובד למחייתו, משרת במילואים ותומך בגיוס במסלולים החרדיים – אין כיום ייצוג באף מפלגה קיימת".

יוסף טוען כי בחירתו לרשימת הליכוד תגרום לציבור הענק הזה לזקוף ראש, לחוש שיש לו בית אמיתי, ולצאת להצביע. "הדרך לניצחון הימין מתחילה שם", מסר.