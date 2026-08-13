תופעת מזג אוויר יוצאת דופן צפויה להתרחש בארץ במהלך סוף השבוע הקרוב, כאשר משקעים ירדו באמצע חודש אב – תקופה שבה גשם נחשב לנדיר ביותר. בעוד שבמישור החוף מתועדים לעיתים טפטופים קלים אחת למספר שנים, הרי שירידת גשם משמעותית באזורים הפנימיים של הארץ מתרחשת רק אחת לחמש עד עשר שנים. המקרה האחרון תועד בשנת תשפ"ב. באזורים דרומיים כגון ירושלים ואזור ים המלח, מדובר באירוע נדיר עד כדי חסר תקדים לעונה זו של השנה.

לאור התחזית החריגה, יחידת חילוץ ערבה מתכוננת לתרחישי חירום של גשמים עזים ושיטפונות אפשריים בנחלי הבקעה, מדבר יהודה, האזור הדרומי של ים המלח והערבה הצפונית. באזהרה שפרסמה היחידה נמסר: "בעת חשש לשיטפונות בנחלים, על המטיילים באזור והנהגים בכבישים להקפיד על כללי זהירות עקב סכנת היסחפות שהינה סכנת חיים ממשית". עוד הובהר בהנחיות: "אין להיכנס בשום אופן לתוך נחל זורם, גם אם המים זורמים על הכביש וניתן לחשוב כי אפשר לחצות".

נוסף על כך הנחתה יחידת החילוץ את הציבור: "כדי לעבור, יש להמתין לירידת מפלס המים והאטת הזרימה. אם יש ספק, אין ספק". כמו כן נאמר: "אם מעוניינים לצפות בשיטפון, יש לעשות זאת במקום גבוה ובטוח, ולא להיכנס לתוך תוואי הנחלים או לתוואי הזרימה של הנחל". האזהרות מתייחסות במיוחד ליום השבת, שבו צפויים המשקעים המשמעותיים ביותר בשעות הצהריים ואחר הצהריים.

השינוי המשמעותי במזג האוויר מגיע לאחר תקופה של עומסי חום כבדים ביותר. התופעה נגרמת כתוצאה מהגעת אוויר קריר ולח משכבות הביניים מאזור יוון, לצד השפעות אפשריות של תופעת האקלים הידועה בשם "סופר אל ניניו", הגורמת לשינויים במערכות אקלימיות ברחבי חצי הכדור הצפוני.

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על פי התחזית המטאורולוגית, המשקעים יחלו ביום ו' בשעות הבוקר עם טפטופים באזור הצפון ובמישור החוף, ובהמשך היום יתפשטו גם להרי המרכז. שיא המערכת צפוי במהלך שבת קודש משעות הצהריים, כאשר הגשמים יתרכזו בעיקר במזרח הארץ – מרמת הגולן והבקעה ועד למדבר יהודה, ים המלח והערבה הצפונית. באזורים אלו קיים גם החשש העיקרי להיווצרות שיטפונות.