בית משפט בצרפת הרשיע השבוע שני צעירים כבני 19 בעבירה של האדרת טרור, לאחר שנתפסו מבצעים הצדעה נאצית במועל יד בסמוך לבית כנסת בעיר סרסל שבפרברי פריז הצפוניים, במחוז ואל-ד'אואז.

בית המשפט בפונטואז, שדן בתיק במסגרת הליך מזורז, גזר על אחד הנאשמים - אזרח רוסיה - שמונה חודשי מאסר בפועל וגירוש לצמיתות משטח צרפת. השני, אזרח צרפת ממוצא אוקראיני, נידון לשישה חודשי מאסר. כך דווח היום (יום ה') בסוכנות AFP ובאתר Ynet. שני המורשעים נרשמו גם במאגר הממוחשב הארצי של מבצעי עבירות טרור בצרפת.

האירוע המחפיר אירע בשעות הלילה המאוחרות של יום ראשון האחרון, סמוך לשעה 23:00, ברחוב רמון-רושון. נהג שחלף במקום הבחין בשני הצעירים מצלמים את עצמם כשהם מבצעים הצדעות נאציות מול בית הכנסת המרוקאי המקומי.

חומרת המעשה התעצמה בשל המיקום המדויק: השניים עמדו ממש מתחת ללוח הנצחה רשמי שהוקם לזכרם של קורבנות הפיגועים שביצע המחבל מוחמד מראח בטולוז בשנת 2012. באחד מאותם פיגועים נרצחו הרב שנדב חלימי הי"ד ושלושת ילדיו - גבריאל הי"ד בן שלוש, אריה הי"ד בן חמש, ומרים הי"ד בת שמונה - בבית הספר "אוצר התורה".

כוחות משטרה שהוזעקו למקום עצרו את החשודים זמן קצר לאחר מכן והעבירו אותם לחקירה. החקירה, שנתמכה בתיעוד ממצלמות אבטחה עירוניות ובתמונות שנמצאו בטלפון הנייד של אחד מהם, אישרה באופן חד-משמעי את ביצוע המחווה האנטישמית. מהחקירה עלה כי האזרח הרוסי ביצע את ההצדעה יחד עם אדם נוסף שטרם זוהה ולא נעצר.

העיר סרסל מהווה בית לקהילה יהודית גדולה ומשגשגת. צרפת כולה מחזיקה בקהילה היהודית הגדולה ביותר במערב אירופה, המונה כחצי מיליון נפש. פסק הדין מעלה שוב את סוגיית התמודדותה של יהדות צרפת עם גל האנטישמיות הגואה בשנים האחרונות, שהגיע לשיאים חסרי תקדים מאז מתקפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר 2023 והמלחמה שפרצה בעקבותיה.

בתגובה לגזר הדין, בירך נשיא הקהילה היהודית בסרסל, מואיז כחלון, על החלטת בית המשפט וציין כי תגובה ענשתית מהירה ותקיפה היא "הדרך היחידה" להתמודד עם גל האנטישמיות המתפשט באזור ואל-ד'אואז וברחבי צרפת. יחד עם זאת, הביע כחלון דאגה עמוקה מכך שהפרובוקציה האנטישמית בוצעה בגלוי, במרחב הציבורי ותוך תיעוד מכוון. לדבריו, הקהילה ניצבת כיום מול זן חדש ומדאיג של אנטישמיות, המתחזק גם על ידי גורמי ימין קיצוני הפועלים מחוץ לגבולות צרפת.