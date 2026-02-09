משרד הפנים הצרפתי פרסם היום את נתוני האנטישמיות לשנת 2025, כולל פירוט של אירועים מטרידים במיוחד, בהם; יהודי מזוקן שהוטח בו כיסא ורב שהותקף ברחוב העיר | עוד מצרפת: קריאות לרצח יהודים והאדרת היטלר - משרד הפנים הצרפתי לא מסתיר ונלחם בתופעת האנטישמיות המזעזעת ברחובות צרפת (בעולם)
מפגינים פרו-פלסטינים התפרעו במהלך קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז אמש | אחת האבוקות שהוצתה גרמה לאחד המושבים בקהל לעלות באש | מכבי אש כיבו את השריפה והמופע המשיך להתקיים כשכוחות משטרה הוצבו במקום כדי לשמור על הסדר (בעולם)
שנת תשפ"ה הייתה שנת שיא בהיסטוריה המודרנית של האנטישמיות העולמית, עם עלייה דרמטית של 340 אחוז במספר התקריות האנטישמיות ברחבי העולם בהשוואה לשנת 2022, על פי דו"ח המוקד העולמי להתמודדות עם אנטישמיות והסוכנות היהודית לישראל | בהשוואה לשנת 2023 - מספר התקריות כמעט הכפיל את עצמו, מה שמהווה איום ממשי על בטחון היהודים בעולם (יהדות, בעולם)
המדינה האירופאית הולכת ונעשית פחות בטוחה ליהודים עם הזינוק במקרי האנטישמיות | תקיפה חמורה אירעה בשבת האחרונה כאשר שלושה גברים תקפו יהודי בן 65 כשזה הלך ברחוב עם כיפה על ראשו | הוא פונה לבית חולים כשהוא סובל מחבלות בעין שמאל, שטפי דם ונפיחות בפניו | תלונה רשמית הוגשה למשטרת צרפת בעקבות המקרה (בעולם)
ח"כ בצלאל תקף בחריפות במליאה את נשיא צרפת על דבריו כלפי ישראל, מציג נתונים חמורים, ומזהיר מפני הסתה שעלולה להוביל לאלימות. במשרד התפוצות הגיבו לחבר הכנסת: "אנו עוקבים בדריכות – הפתרון הוא גם בעלייה לישראל" (חדשות חוץ)
ח"כ אבי מעוז תקף את הצהרת מקרון וממשלתו; ״הצביעות שמגבירה אנטישמיות", בעקבות דברי שר החוץ הצרפתי על אחריות ישראל להסלמה בעזה, כתב הרב הראשי של שטרסבורג לשר: ״זה שיח שמזכיר את הצדקת הטרור בטולוז" לדבריו, מה שנשמע לאחרונה מפריז – במיוחד מפיו של הנשיא מקרון – חוצה קו אדום.
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מפרסמת אוניברסיטת תל אביב את הדו"ח השנתי על מצב האנטישמיות בעולם, המתייחס לשנת 2024 | מהדו"ח עולה כי גל האנטישמיות בנסיגה – אבל מספר התקריות נותר גבוה משמעותית לעומת התקופה שלפני המלחמה | זינוק חד במיוחד במספר התקריות האנטישמיות באוסטרליה | גידול גם בארה"ב, איטליה, ספרד, קנדה, ארגנטינה וברזיל (בעולם)
אחרי התקיפה האכזרית של רב אורליאן שבצרפת, מנהיגים יהודים מכל העולם גינו את המעשה וקראו לממשלת צרפת לפעול אקטיבית נגד האנטישמיות | הרב זמיר איסייב מאזרבייג'ן, לו יש חשבון פתוח עם הצביעות הצרפתית חידד את הנקודה באומרו: "ממשלת השמאל שם רק משחררת הצהרות, מי שפועל למען היהודים הוא מנהיג הימין שגם יגיע השבוע לביקור בישראל" (העולם היהודי)