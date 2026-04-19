בית משפט בצרפת: הרעלת ילדים יהודים לא הייתה אנטישמית

דגלי צרפת וישראל ( שאטרסטוק )

בית משפט לערעורים בצרפת פסק פסיקה תמוהה, כאשר קבע כי מטפלת אלג'יראית שניסתה להרעיל ילדים יהודים לא הייתה מונעת על ידי אנטישמיות. הפסיקה עוררת סערה בקרב הקהילה היהודית במדינה, המתמודדת עם גל אנטישמיות.

המטפלת, ליילה ווי, הורשעה בדצמבר 2025 בניסיון הרעלה לאחר שבית המשפט קבע כי שפכה חומר ניקוי לאסלה לתוך מיץ הפירות של הילדים, כמו גם לתוך בקבוקי יין ששתו הוריהם. על אף חומרת המעשים והודאתה המפורשת במניעים אנטישמיים, בית המשפט סירב להכיר באנטישמיות כגורם מחמיר בפשע. הודאה מפורשת שנדחתה במהלך חקירות המשטרה הודתה ווי במעשיה ואמרה: 'מכיוון שיש להם כסף וכוח, לעולם לא הייתי צריכה לעבוד אצל יהודייה, היא רק הביאה לי בעיות'. מאוחר יותר היא חזרה בה מהצהרה זו, כאשר צוות ההגנה שלה טען כי ההודאה 'הוצאה' תחת לחץ. בסופו של דבר הורשעה המטפלת בניסיון הרעלה ונגזרו עליה שנתיים וחצי מאסר, אך בית המשפט הפלילי דחה את האנטישמיות כגורם מחמיר בפשע. למרות שהכיר בכך שהערת המטפלת הייתה אנטישמית במהותה, בית המשפט פסק כי מכיוון שהיא נאמרה ללא נוכחות עורך דין, היא לא יכולה להיחשב כראיה.

כך התגלה המזימה

זמן קצר לאחר שליילה הגיעה לעבודה בינואר 2024, בני המשפחה דיווחו על אוכל ושתייה עם טעם מוזר. הבת בת ה-7 אמרה שראתה את המטפלת שופכת משהו לתוך האוכל. כאשר המשטרה חקרה לאחר שהמשפחה הגישה תלונה בתחילת פברואר 2024, החוקרים מצאו כמויות משמעותיות של אקונומיקה במזון ושתייה.

על פי הממצאים, חומר הניקוי שנמצא במזון יכול לגרום לתגובות אלרגיות, שלשולים קשים ופגיעות משמעותיות במערכת העיכול, ואף למוות אם שותים אותו בכמויות גדולות. ההורים הגישו נגדה תלונה פלילית לאחר שגילו שאחד מבקבוקי המיץ של הילדים מדיף ריח חזק של אקונומיקה.

'עונש' ו'אזהרה' למשפחה היהודית

לאחר מכן נעצרה ליילה על ידי המשטרה, בחשד ל'מתן חומר מזיק על רקע גזעני, מוצא אתני, לאום או דת'. התגלה שהיא מהגרת בלתי חוקית, תוך שימוש בתעודת זהות בלגית מזויפת לאחר שפג תוקף הוויזה המקורית שלה לצרפת.

כאשר שוטרים חיפשו בדירה שלה, היא אמרה לשוטרים כי למעסיקיה 'יש להם כסף וכוח, לעולם לא הייתי צריכה לעבוד אצל אישה יהודייה. היא רק הביאה לי צרות'. על פי הדיווחים, היא תיארה גם את מעשיה כלפי המשפחה כ'עונש' ו'אזהרה', ואמרה 'כעסתי, הם לא כיבדו אותי. ידעתי שזה עלול לגרום להם כאב, אבל לא מספיק כדי להרוג אותם'.

על רקע גל אנטישמיות בצרפת

על רקע המצב הביטחוני והתגברות האירועים, דיווח משרד העלייה והקליטה בישראל כי 3,300 יהודים צרפתים עלו לישראל במהלך השנה החולפת, נתון המהווה זינוק של 45% בשיעור העלייה בהשוואה לשנת 2024.

במהלך השנה תועדו תקיפות פיזיות חמורות נגד אנשי הקהילה. באורליאן הותקף רב לאור יום, ובניי-סיר-סן הוכה אדם בכיסאות בעת ששהה במרפסת בית קפה. הקורבן התייחס לאירוע בראיון לרשת CNEWS ואמר: 'אין לי זקן נשלף, הכיפה שלי תמיד על ראשי, אז זה מזעזע לדמיין ולחשוב שאכן זה קרה לצערי בגלל זה'.