אירוע אנטישמי חריג התרחש לאחרונה באולם הכבודה של נמל התעופה אורלי בפריז, כאשר נוסעת ערבייה שהגיעה בטיסה ממרקש החלה להטיח קללות קשות בנוסעים יהודים. האישה זוהתה כסוניה חנפי, פעילה פרו-פלסטינית ממוצא צרפתי-מרוקאי, שמסע ההכפשות שלה עורר סערה בקרב הנוכחים בטרמינל.

על פי עדויות שהצטברו מהמקום, מסע ההעלבונות לא החל בנחיתה, אלא כבר בשלב העלייה למטוס במרוקו. הנוסעת פנתה לנוסעים היהודים בביטויים קיצוניים וקראה לעברם: "אתם הסרטן של העולם, אתם עוד תראו, חבורה של גזע מלוכלך". במהלך האירוע היא הוסיפה וכינתה את הנוסעים בכינויי גנאי כגון "עכברושים" ו"תיקנים".

העדויות מהשטח מתארות אלימות מילולית קשה שנמשכה לאורך זמן ועוררה תחושת אי נוחות ופחד בקרב הנוסעים היהודים. האירוע מצטרף לשורה ארוכה של מקרי אנטישמיות בצרפת שהתגברו בחודשים האחרונים, כאשר הקהילה היהודית מדווחת על תחושת חוסר ביטחון גוברת.

בעקבות הדברים, מספר קורבנות שנחשפו למתקפה הודיעו כי בכוונתם להגיש תלונה רשמית במשטרה. במקביל, עלו קריאות מצד גורמים שונים לרשויות החוק בצרפת לפעול למעצרה המיידי של החשודה ולהעמידה לדין בגין דבריה. יצוין כי האירוע התרחש על רקע גל אנטישמיות שוטף במדינה, המעורר דאגה רבה בקרב הקהילה היהודית.

כזכור, משרד הפנים הצרפתי פרסם לאחרונה נתונים מדאיגים לשנת 2025, מהם עולה כי בין החודשים ינואר לאוקטובר נרשמו במדינה לא פחות מ-1,163 תקריות אנטישמיות. על רקע המצב הביטחוני והתגברות האירועים, דיווח משרד העלייה והקליטה בישראל כי 3,300 יהודים צרפתים עלו לישראל במהלך השנה החולפת, נתון המהווה זינוק של 45% בשיעור העלייה בהשוואה לשנת 2024.

במקביל, חברת הפרלמנט הצרפתית קרוליין יאדן מובילה הצעת חוק להחמרת המאבק באנטישמיות, המעוררת פילוג עמוק בפרלמנט. הצעת החוק מבקשת להגדיר כעבירה פלילית קריאות פומביות להשמדת מדינה המוכרת על ידי צרפת, מהלך שמבקריו בשמאל טוענים כי יפגע בחופש הביטוי.