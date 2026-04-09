נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הטיל דד-ליין לחברות נאט"ו, ברקע הסירוב של המדינות לסייע לארה"ב במלחמה עם איראן | במקביל, נשיא צרפת אמר כי הוא מוכן לסייע צבאית במצרי הורמוז - אבל רק אחרי שלא יזדקקו להם יותר (חדשות)
היחסים בין צרפת לישראל מעולם לא היו מתוחים יותר. בסוף השבוע שעבר החליטה ממשלת צרפת בראשות מקרון לחסום מעבר של מטוסי צבא אמריקנים שהיו בדרכם לספק לישראל אספקה צבאית | ישראל הגיבה באופן קיצוני לאירוע (חדשות)
תקרית דיפלומטית חריפה פרצה לאחר שמשטרת ישראל מנעה מהפטריארך הלטיני להיכנס לכנסיית הקבר ביום ראשון של הדקלים | בעקבות לחץ בינלאומי כבד וגינויים מצד מנהיגי העולם, הורה ראש הממשלה נתניהו לאפשר את כניסתו לאתר באופן מיידי (חדשות בארץ)
לפי דיווח בעיתון הצרפתי 'לה טריבון', צרפת נמצאת במצב של מחסור דרמטי בטילי יירוט אוויר-אוויר, אשר עלות כל אחד מהם הוא כמיליון דולר | הצרפתים שלא תכננו מלחמה עם איראן וצורך של יירוט אינטנסיבי לכטבמ"י שאהד, מוצאים את עצמם בבעיה קיומית (חדשות)
נשיא צרפת עמנואל מקרון פנה באופן חריג בעברית בקריאה לממשלת ישראל לעצור את הפעילות הצבאית נגד חיזבאללה בלבנון, בטענה כי יש לאפשר "פתרון בר-קיימא" | מול דבריו התייצב מנהיג הימין ההולנדי וידיד ישראל, חירט וילדרס, שבחר להשיב למקרון באותה המטבע – וכתב לו תגובה קצרה ונוקבת בעברית: "פַּחדָן".
קנברה שולחת מטוסי ביון מתקדמים וצרפת מניעה את נושאת המטוסים "שארל דה גול" | המטרה: בלימת האיום האיראני על נתיבי הנפט והגנה על 115 אלף אזרחים אוסטרלים | מקרון במסר חריף: "פגיעה באזור היא פגיעה באירופה" (בעולם)
על רקע הדי פיצוצים ותקיפות מל"טים בקפריסין, נחת נשיא צרפת עמנואל מקרון בלב ים על סיפונה של נושאת המטוסים "שארל דה גול" | בביקורו חשף מקרון תוכנית למבצע הגנתי בינלאומי לפתיחת מצר הורמוז וסיפק תחזית לפיה המערכה האזורית רחוקה מסיום ועלולה להימשך שבועות ארוכים (חדשות בעולם)
נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם אמש הצהרה מוקלטת ברקע המלחמה המשותפת של ארה"ב וישראל נגד איראן | מקרון גינה את המתקפות האיראניות על מדינות המפרץ, אולם הדגיש כי הוא אינו תומך במהלך הישראלי-אמריקני | לקרוא ולא להאמין (מדיני)
נשיא צרפת עמנואל מקרון כינס היום את הקבינט הצרפתי ברקע ההתרחשויות והמלחמה שפתחו ארה"ב וישראל נגד איראן | הנשיא הצרפתי אמר כי על העם האיראני לקבוע את עתידו, ברמז לתמיכה בשינוי משטר אפשרי, אולם לצד זאת שוב הפתיע בהצהרה (מדיני)
שלוש המעצמות האירופאיות, צרפת בריטניה וגרמניה הצטרפו היום בתמיכה למהלך הישראלי-אמריקני באיראן, ומעבירים מסר חד לאיראנים: "הזהרנו אתכם" | באורח מעניין, בסיום ההודעה רמזו האירופאים על תמיכה בשינוי המשטר בטהרן (מדיני)
נשיא צרפת עמנואל מקרון נתפס שוב ברגע מביך, כאשר נשיא גרמניה וראש ממשלת בריטניה התעלמו ממנו באופן די בוטה | בזמן שנכנס לחדר לביצוע תמונות פוטו-אופ עם מנהיגי ה-E3, נראים הגרמני והבריטי מצחקקים ביניהם תוך התעלמות מוחלטת מנוכחותו של מקרון (בעולם)
נשיא צרפת עמנואל מקרון החמיר היום את הטון כלפי ארה"ב וממשל טראמפ, לאחר מספר התכתשויות שהכירו השניים בעבר | מקרון אף הרחיק לכת וטען כי מטרתו של טראמפ היא להביא לפירוק של מוסד האיחוד האירופי, וציין כי יש להתגונן מפני ארה"ב תחת הממשל הנוכחי (חדשות, מדיני)