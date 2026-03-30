סערה בינלאומית בירושלים: הקרדינל נחסם, נתניהו הפך את ההחלטה

ביום ראשון האחרון נרשם תקדים היסטורי כאשר הקרדינל פיירבטיסטה פיצהבלה, הפטריארך הלטיני של ירושלים, נבלם על ידי כוחות המשטרה בדרכו לכנסיית הקבר. לראשונה מזה מאות שנים, נמנע מראשי הכנסייה לחגוג את מיסת "יום ראשון של הדקלים" בכנסיית הקבר, מה שחולל זעם רב בקרב הקהילה הנוצרית והעולם כולו.

ההחלטה התבססה על חששות ביטחוניים כבדים בעקבות המלחמה מול איראן, כאשר המשטרה ציינה את סכנת הטילים והיעדר המיגון בסמטאות העיר העתיקה כגורם המרכזי למניעת התקהלויות.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, הסביר כי ההחלטה נבעה מרצון להגן על האוכלוסייה לאחר שרסיסי טילים איראניים נפלו באזור בימים האחרונים.

אולם, הנימוקים הביטחוניים לא שכנעו את מנהיגי אירופה. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, גינה בחריפות את המהלך וטען כי מדובר בפגיעה בסטטוס קוו ובחופש הפולחן בירושלים. באיטליה החריפו את הצעדים, ושר החוץ אנטוניו טאיאני הורה לזמן את שגריר ישראל לשיחת הבהרה דחופה במשרד החוץ ברומא. גם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, הביע אכזבה מהאירוע וכינה אותו "חריגה מצערת" שגורמת להשלכות עולמיות.

סער העמיד את הבכירה האירופאית על טעותה המביכה - כך היא הגיבה ישראל גראדווהל | 09.04.26

נוכח הלחץ הבינלאומי הגובר, פעל ראש הממשלה בנימין נתניהו להרגעת הרוחות. נתניהו פרסם הודעה לפיה הורה לרשויות להעניק לקרדינל גישה מלאה ומיידית לכנסיית הקבר, למרות החששות הביטחוניים. הוא הבהיר כי ברגע שנודע לו על התקרית, הנחה לאפשר לפטריארך לקיים את הטקסים כרצונו. בעקבות ההתערבות, הושג סיכום שיאפשר את המשך אירועי השבוע תחת סידורי ביטחון מותאמים.