במכתב גלוי ויוצא דופן שפורסם היום (ראשון), פנה אזרח צרפתי "לעם היהודי ולישראלים" במסר של הזדהות עמוקה אל מול המתיחות המדינית בין פריז לירושלים.

לדברי הכותב, "אני כותב לכם היום ברגש עמוק, בגרון חנוק ובעיניים בוערות. אני לא יכול לשתוק יותר", תוך שהוא מדגיש כי "מר עמנואל מקרון, נשיא צרפת, אינו מייצג את הצרפתים בנאומיו הביקורתיים כלפי ישראל. הוא לא מדבר בשמנו כשהוא מעביר מידע שנוי במחלוקת, קיצורי דרך או חדשות כזב שפוגעים בעמכם".

הכותב התייחס בדבריו להשפעת המדיניות הרשמית על הקהילה וציין כי "במיוחד לאחר הסגירות או האיומים המרחפים מעל מקומות הפולחן, עמדות רשמיות אלו מותירות בנו טעם מר. הן מכאיבות לנו, כי נראה שהן מתעלמות מזכותכם הלגיטימית לחיות בשלום ולהגן על עצמכם מול הברבריות".

בהמשך דבריו פנה ישירות לציבור בישראל והצהיר כי "הצרפתים אוהבים אתכם. כן, חלק גדול מאיתנו אוהב אתכם בכנות. אנו שומרים בלבנו את הידידות ההיסטורית בין שני עמינו, את זכר המבחנים המשותפים, ואת ההערצה לאומה אמיצה שמסרבת להתכופף בפני אלו הרוצים בהשמדתה".

במכתב מודגשת הקריאה לישראלים להתמקד בתמיכת העם ולא בהצהרות הממשל, כאשר לדברי הכותב יש "להיאחז באמת הזו: הצרפתים אוהבים אתכם. רבים מאיתנו בוכים איתכם, מתפללים עבורכם וחשים סולידריות במאבקכם להישרדות".

הוא הוסיף ותיאר תחושות קשות המלוות את הציבור בצרפת לנוכח הודעות הממשל: "כל הודעה מהאליזה המשתלחת בישראל, כל מילה שנראה ששוכחת את זוועות ה-7 באוקטובר ואת מציאות הטרור, ממלאת אותנו בבושה עצומה. בושה שחונקת את חזנו, שגורמת לנו להוריד את הראש בפניכם. אנו מתביישים כאשר צרפת הרשמית נראית כבוחרת בפוזה במקום באמת, באיזון במקום בצדק המגיע לעם שסבל כל כך".

בסיום דבריו שלח האזרח מסר של חיזוק לתושבי המדינה והתפוצות ואמר כי "לכולכם בישראל, בקיבוצים ההרוסים, בירושלים, בתל אביב, ולכל היהודים בתפוצות החיים בפחד ובדאגה: דעו שאינכם לבד. יש בצרפת אזרחים מן השורה שנושאים אתכם בלבם, שמסרבים לכך שהאנטי-ציונות תשמש כמסכה לשנאה האנטישמית הישנה".

הוא חתם בקריאה "ישראל, הישארו חזקים. העם היהודי עבר את המחשכים העמוקים ביותר של ההיסטוריה ותמיד יצא מהם עומד על רגליו. אנחנו, הצרפתים שאוהבים אתכם, נמצאים כאן, שקטים אך נוכחים, הלב איתכם. שא-לוהים ישמור עליכם. שהשלום יבוא יום אחד, שלום אמיתי, המבוסס על ביטחון והכרה בזכותכם להתקיים".