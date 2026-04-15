מדיאר ניפנף לאורבן במרפסת - והוא לא הבחין בו

רגע סימלי ומעט מביך תועד בארמון הנשיאותי בבודפשט, כאשר ראש הממשלה הנבחר פטר מדיאר פרסם סרטון ברשתות החברתיות המתעד את ביקורו הראשון במקום. בסרטון נראה מדיאר עומד עם נשיא הונגריה תמאש סוליוק במרפסת הארמון ומתבונן בנוף העיר, כשלפתע השניים מבחינים בראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן עומד על מרפסת סמוכה.

מדיאר, שזכה בניצחון היסטורי בבחירות עם 138 מושבים מתוך 199 בפרלמנט, החל לנופף לעבר אורבן בתנועות רחבות, אך ראש הממשלה היוצא, שהיה שקוע לחלוטין בקריאה, לא הרים את מבטו ולכן לא הבחין בהם כלל. הרגע המביך תועד במלואו ופורסם על ידי מדיאר עצמו. "החיים הם הבמאי הגדול ביותר", כתב מדיאר בתיאור הסרטון. "בזמן שנשיא המדינה הראה לי את משרדו, שממנו יעזוב בקרוב, הבחנתי בראש הממשלה היוצא במרפסת הסמוכה". מדיאר אף הוסיף ושאל את עוקביו: "מה לדעתכם אורבן קורא בריכוז כזה?" ראש הממשלה הנבחר מנה שלוש אפשרויות לבחירת העוקבים: נאום הפרידה שלו, הספורט הלאומי, או הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאותו יום. הפרסום זכה לתגובות רבות ברשתות החברתיות, כאשר רבים ראו בו סמל למעבר הכוח בהונגריה - אורבן שקוע בעולמו הישן, בעוד מדיאר כבר מתכונן לעתיד.

המנצח פטר מדיאר ( צילום: עמוד הפייסבוק של מדיאר )

מועד מוקדם לפתיחת הפרלמנט

הביקור בארמון הנשיאותי התקיים במסגרת הליך רשמי, שבו נשיא הונגריה מזמין את ראשי המפלגות שנכנסו לפרלמנט לפגישה. על פי החוק ההונגרי, על נשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה על מנהיג המפלגה המנצחת ולקבוע את מועד ישיבת הפתיחה של הפרלמנט בתוך 30 יום ממועד הבחירות.

לאחר הפגישה מסר מדיאר כי "יש סיכוי גבוה שישיבת הפתיחה של הפרלמנט תתקיים ב-4, 5 או 6 במאי", מוקדם מהתאריך שצפו מלכתחילה. המהלך המהיר מעיד על הרצון של מדיאר להתחיל בהקמת הממשלה החדשה בהקדם האפשרי.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה לתוצאות הבחירות כמעט יממה לאחר הניצחון, כאשר הוא הודה לאורבן על תמיכתו בישראל ובירך את מדיאר. גם שיחת טלפון ראשונה התקיימה בין נתניהו למדיאר, במהלכה הובעה הכוונה לשמר את הקשר המיוחד בין שתי המדינות.

מדיאר הבהיר במסיבת עיתונאים כי ממשלתו תמשיך לחסום החלטות באיחוד האירופי המכוונות נגד ישראל, אך סייג את דבריו והבהיר כי כל החלטה תיבחן באופן פרטני.