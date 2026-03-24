שר החוץ של הונגריה, פטר סיירטו, אישר כי הוא בקשר קבוע עם שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, במהלך דיונים רגישים של האיחוד האירופי | בינתיים האיחוד מתעלם לפי הדיווחים מהונגריה בדיונים, מחשש לדליפות לרוסיה (בעולם)
רגעים של התעלות בצל צדיקי הדורות לצד זיכרון יהודי מטלטל על גדות הדנובה • הבחורים המיוחדים מלונדון יצאו למסע התרעננות בהונגריה וחזרו עם כוחות מחודשים לקראת המשך הזמן • המפגש עם האדמו"ר מזוועהיל והתפילה על ציונו של הרה"ק רבי ישעיה'לה מקרעסטיר • צפו בתיעוד (חרדים)
ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, אמר כי הסכנה הגדולה ביותר שעומדת בפני הונגריה אינה מרוסיה, אלא מהאיחוד האירופי | אורבן ומפלגתו מתמודדים עם אתגר פוליטי משמעותי, כשסקרים מצביעים על נפילה לקראת הבחירות הקרובות (חדשות בעולם)
ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן טען כי קהילות יהודיות בטוחות בבודפשט - "יותר מבכל מקום אחר באירופה" | בשנים האחרונות חלה עלייה חדה במספר הישראלים בבודפשט, על רקע המציאות העולמית הקשה מאז טבח השבעה באוקטובר (בעולם)
בודפשט מהדקת חגורה ביטחונית: תאגיד הענק האמריקאי יספק לצבא הונגריה יכולות ארטילריה ארוכות-טווח • המהלך כולל ייצור מקומי של פלטפורמות השיגור והגדלת תקציבי הביטחון • לקחי המלחמה באוקראינה מגיעים למרכז היבשת (בעולם)
האדמו"ר מטאהש ששהה בימים האחרונים באיזור מדינת הונגריה, פקד אתמול (חמישי) בשעות לפנות הבוקר את אוהל אבותיו הק' בעיירת טאהש | האדמו"ר שהגיע מלווה בפמליה מצומצמת העתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט מתוך דבקות עליונה | צפו בתיעוד (חסידים)
גדולי התומכים של מוסדות סאסוב זכו ל-12 שעות של רוממות רוח בצל הרבי מסאסוב במסע הקודש שערך במדינות רומניה והונגריה, במהלכו חנך 'אוהל סאסוב', והעתיר בתפילה בקברי צדיקים | האדמו"ר המשיך למסע חיזוק בארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)
הגה"צ רבי אליעזר צבי טויב, בנו הגדול של האדמו"ר מקאלוב, ואב"ד החסידות בביתר, ערך שבוע שעבר מסע הקודש בסימון 'יזכור אהבתם', יחד עם בני קהילתו ומשפחתו לעיירת קאליב שבהונגריה, לקראת שמחת נישואי בן זקוניו שתתקיים בחורף הקרוב | במהלך המסע נחשפו שרידי בית המדרש העתיק של זקינו הרה"ק יצחק אייזיק מקאליב זי"ע, וברוב רגש נעמדו לתפילת מנחה במקום | צפו בתיעוד מסכם מהמסע (חסידים)
ישראל והונגריה חתמו על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בתחום החלל, הכולל פרויקטים משותפים בלוויינות, רובוטיקה וחינוך מדעי – במטרה להעמיק קשרים מדעיים, תעשייתיים ואסטרטגיים בין המדינות | ההסכם יאפשר לחברות ישראליות להשתלב במכרזי חלל חדשים (כלכלה)
משלחת בני נוער מהקהילה הדרוזית, ניצולי האסון ממג'דל שמס מבקרים בהונגריה, במסגרת מסע ספורט הסברתי ביוזמת משרד החוץ, שר החוץ גדעון סער ושגרירות ישראל בבודפשט | הנערים ביקרו גם בבית הכנסת הגדול של בודפשט ושוחחו עם נערים יהודים תושבי המקום (בעולם)
שר החוץ גדעון סער יצא מחר לביקור מדיני בן יומיים בהונגריה ובקרואטיה | במסגרת הביקור יקיים השר סער פגישה עם שר החוץ של הונגריה | בשלישי, השר סער יערוך ביקור מדיני בקרואטיה, וייפגש עם צמרת המדינה | במהלך הביקור המדיני יקיים סער גם פגישות עם נשיא מונטנגרו ושרת החוץ של רומניה (מדיני)
במהלך פעילות חופשת הקיץ בהונגריה, החלו צעירים יהודיים להסתובב ברחבי המדינה ולנקות בתי עלמין יהודיים במקומות נידחים. הם מנכשים עשבים משבילי גישה ומצבות, מקימים ומשפצים מצבות שנפלו, בודקים שאין קברים שחוללו בידי אדם או בידי חיות ועושים הכל כדי לכבד את שוכני העפר (בעולם)
הגה"צ גאב"ד מאקווא המריא בשעה האחרונה לעבר הונגריה, שם יערוך את השבת בעיירת מאקאווא, לרגל הילולא קדישא של זקינו הרה"ק בעל ה'אוהל משה' זי"ע ● הגה"צ הגאב"ד צפוי לשוב למעונו בתחילת שבוע הבא, לקראת שמחת בית בעלזא, נישואי נכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בן האדמו"ר מבעלזא. את השבת אופריף, יחגוג הגאב"ד ממרחקים, מריחוק מקום וקירוב לבבות (חסידים)